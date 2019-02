El clásico paraguayo no tendrá cambios en su programación

Cerro Porteño y Olimpia se pusieron de acuerdo para que cada uno juegue en su estadio, pero la APF no dio el visto bueno.

Por reglamento, el tradicional cruce entre el Decano y el Ciclón solo puede disputarse con presencia igualitaria de ambas hinchadas y en los estadios ‘Defensores de Chaco’ de Asunción o ‘Antonio Aranda’ de Ciudad del Este.

Pero desde el año pasado los clubes están intentando modificar esta norma y elegir cada uno dónde ser local, aunque tenga que jugarse sin público visitante por razones de seguridad.

Si bien el pedido de los ‘grandes’ se hizo oficial, la Asociación Paraguaya de Fútbol no ha querido autorizar ninguna modificación.

Robert Harrison, presidente de la APF, anunció este martes que los cambios serán analizados recién para el segundo torneo del año.

"Me gustaría jugar el clásico en nuestra casa, pero si no se da eso no tengo ningún problema", señaló Fernando Jubero, entrenador de Cerro Porteño, sumándose al desde casi unánime para que el partido más emblemático del fútbol guaraní llegue a Barrio Obrero.

Olimpia y Cerro Porteño disputarán el primer clásico de la temporada dentro de un par de semanas y todo parece indicar que el juego tendrá lugar en Sajonia, como casi siempre.