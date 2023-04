El cambio de sistema, una obligación para el Camp Nou

El Real Madrid ha demostrado de sobra que ataca mejor con el 4-2-3-1 y debe arriesgar ante los azulgranas

Si lo de este domingo ante el Real Valladolid era un ensayo, Ancelotti debe estar contento. El equipo, pese a un mal comienzo, demostró una vez más que con el 4-2-3-1 es capaz de generar muchas más ocasiones y también de que es más eficaz de cara a puerta. Ante el Barcelona, debe ser una obligación jugar así.

Habrá que ver quién es el que sale a la palestra y quién es el damnificado, pero en una eliminatoria que tienes ahora mismo perdida y ante un equipo frente al cual has caído derrotado en los últimos tres partidos dando malas sensaciones con el 4-3-3, más que nombres la clave es presentar una alternativa distinta.

Pero sí, claro, hay que hablar de nombres. Aquí, Rodrygo Goes es el principal favorito a hacerse con un hueco en el once. Su temporada está siendo magnífica y solo se le puede achacar la falta de gol en este arranque de 2023. A nivel de juego ha demostrado estar a un nivel excelso y en un equipo al que le falta creatividad en la zona de tres cuartos, prescindir de Rodrygo es demasiado. Es un regalo para el adversario.

Se esperaba que diese un salto de calidad esta temporada similar al que Vinicius dio la campaña pasada y ha cumplido. Once goles y diez asistencias hacen que haya participado en un total de 21 goles del Real Madrid esta temporada. Una cifra sensacional solo superada por Vinicius, pero lo mejor de Rodrygo lo sabe el aficionado madridista, pues los números y estadísticas no dicen lo mejor del jugador, el cual está a un nivel de juego extraordinario.

Cada vez que el equipo ha jugado con el ex del Santos como socio de Benzema y Vinicius, el equipo ha sido mucho más peligroso. Sobre todo si además está también Fede Valverde o incluso Marco Asensio. Este domingo, el balear fue quién mejor entendió lo que debía hacer el equipo con espacios junto a Rodrygo. Si Ancelotti decide apostar por esta variante, Asensio podría ser el otro jugador a tener en cuenta, aunque parte con menos opciones que el carioca.

La gran duda sería quién podría ser el damnificado. Aquí, el principal favorito es Toni Kroos. El alemán jugó los 90 minutos este domingo, mientras que Modric y Valverde no jugaron minuto alguno y parecen tener asegurado un puesto en el once. Y casi seguro jugará también Camavinga o Tchouaméni como pivote. Si el transalpino apuesta por Rodrygo y Camavinga, sería el mismo equipo que asaltó Anfield (2-5). Desde entonces no han sido titulares los seis juntos en ningún partido. Quizás no sea mala idea probar de nuevo.