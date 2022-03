El bulo del siglo: “La mejor plantilla de la historia”

El verano que el Atlético de Madrid escribió la página más negra de su historia, consumando el descenso a Segunda, los periódicos deportivos escribían aquello de: “La mejor plantilla de la historia del Atleti”. La plantilla se dejó ir, el club acabó en Segunda y los autores de aquel bulo se quedaron tan panchos. Porque ahí nunca pasa nada. Y si pasa, se le saluda. El verano que el Atleti fichó a Musampa, Álvaro Novo e Ibagaza, pudimos leer otra vez la pamema: “El Atleti tiene la mejor plantilla de su historia”. El cuento acabó como acabó. Cuando se fichó a Maxi, Kezman, Martin Petrov y Galleti, se insistió: “El Atleti tiene la mejor plantilla de su historia”. Miseria. Cuando se fichó a Reyes, Simao, Forlán, Agüero y compañía, volvieron las proclamas periodísticas. Lo que les gusta el cromo a algunos. Cuando se trajo a Falcao, Courtois, Felipe Luis y Diego, entre otros, también escribieron que esa era “la mejor plantilla de la historia”. El plantillón, en enero, estaba coqueteando con el descenso y había quedado KO en Copa ante un Segunda B. Ahí apareció Simeone, que recibió un muerto y devolvió un campeón. Ahí, miren ustedes por dónde, nadie escribió, ese verano, lo de "la mejor plantilla de la historia". Se demostró en el campo, no en los periódicos ni en la barra del bar.

Desde entonces hasta ahora, durante los últimos diez años, lo que queda del periodismo deportivo ha seguido escribiendo, verano tras verano, que esta es “la mejor plantilla de la historia del Atleti”. A priori, dicen los telepredicadores, los coleccionistas de cromos y los directores deportivos de Twitter. Pues no. El Atleti no tiene la mejor plantilla de su historia. Las plantillas no se miden por el nombre de los fichajes, ni por su precio, ni siquiera por una opinión mayoritaria, por muy abrumadora que sea. Las plantillas se miden en equilibrio, rendimiento y títulos. En esta plantilla hay muy buenos futbolistas. Cierto. Tanto, como que por nombre y coste, hay que exigir al Atleti que esté más arriba y que juegue mejor. Sin anestesia. Esta es una buena plantilla pero ¿seguro que es “la mejor plantilla de la historia del Atleti”? Por historia, desde luego, no rotundo. La mejor fue la de 2014, a años luz del resto. Hombres, no nombres, que ganaron un título al Barça de Messi y al Madrid de Cristiano en su apogeo, plantándose además en una final de Champions. Esa sí que puede decir bien alto que es la mejor plantilla de la historia del club. Al menos, hasta ahora. Ahora hablemos de rendimiento. ¿Cómo puede ser esta la “mejor plantilla de la historia” cuando el equipo ha sufrido 36 lesiones en 36 partidos y hasta 10 contagios de Covid-19 en los últimos dos meses? Así, la verdad, se hace difícil no sólo ser la mejor plantilla, sino estar a la altura de una decente.

De propina, está la cegadora cultura del cromo caro, que es la que exprimen como una naranja los opinadores-blanqueadores, los telepredicadores habituales y los inventores del mayor bulo del siglo, los creadores de “la mejor plantilla de la historia del Atleti”. Un meme. Sí, el Atleti tiene una nómina de atacantes que mataría por tener cualquier equipo: Suárez, Griezmann, Joao, Correa, Cunha, Carrasco o Lemar. Menudas individualidades. Correcto. La cuestión es ¿qué equilibrio tiene esa plantilla? ¿tiene todas las posiciones cubiertas? ¿cómo se puede pretender seguir engañando al personal con lo de la “mejor plantilla de la historia cuando el equipo no tiene un mediocentro puro, no tiene un central que necesita como el comer y no tiene preparado un recambio para el lateral derecho titular que se va a cambio de migajas en el mercado? ¿No necesitaba el Atleti, ya el año pasado, un par de laterales de nivel para tener más competencia interna? ¿De verdad no necesitaba un central o hasta dos? ¿Cómo es posible que se haya dado por cerrada la plantilla sin un mediocentro puro para equilibrar y ordenar el juego del equipo? Preguntas que nadie responde. Alguien hizo mal su trabajo en verano. Aquí las responsabilidades son para los que son. Para Simeone, máximo responsable de la parcela deportiva, para el director deportivo ‘invisible’ Andrea Berta y para el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín. Que son los que fichan. Si hay quien les da crédito cuando se ganan títulos y tiene las narices de escribir, cada verano, que el Atleti tiene “la mejor plantilla de su historia”, alguien debería pedir explicaciones sobre cómo es posible que su plantillón, en realidad, sea una colección de cromos caros de ataque que no tiene mediocentro, cojea en defensa y apenas tiene 22 efectivos, algo insostenible entre lesiones, sanciones y Covid-19.

De manera teledirigida o inconsciente, porque el orden de los factores no altera el producto, los mercachifles de “la mejor plantilla de la historia del Atleti” llevan años vendiendo hielo a los esquimales. La francachela se la compran todos los veranos y el pastel se descubre cuando ya es demasiado tarde. Que nadie se apure: el próximo verano, se venda a quien se venda y se compre a quien se compre, volverá la burra al trigo. Y como la estupidez siempre insiste, los trompeteros sacarán la artillería: “Esta es la mejor plantilla de la historia del Atleti”. Vade retro, Satanás. A otro perro con ese hueso. La verdad, que vende menos que el humo, es que el Atleti tiene buenos jugadores, que otros clubes soñarían con tener algunos jugadores que tiene el Atleti, que esta plantilla puede jugar mejor, que tiene que pelear los títulos y que todos esperábamos más. Y por supuesto, que “la mejor plantilla de la historia del Atleti” es una bacalada infame para vender periódicos y rellenar tertulias, porque la planificación no ha sido buena, hay muchos agujeros, hay exceso de delanteros, déficit de defensas y tantos roles repetidos (hasta cuatro segundas puntas) como inexplicables vacíos en puestos clave (ni un mediocentro puro en toda la plantilla). Y ojo, que aquí me tienen para redimirme, porque se dijo tanto, se repitió tanto, había tantas ganas de que fuera así, que hasta quien esto escribe se lo tragó. Y no. Se fichó bien, pero no donde hacía falta. Basta ver la plantilla equilibrada, compensada y de nivel que tiene el Sevilla. Son 25 tipos que compiten por un puesto y donde hay dos y hasta tres jugadores que luchan por un mismo rol. Planificación y seriedad. No hay más preguntas, señoría.

La realidad es que la plantilla actual del Atleti es una buena plantilla, pero desequilibrada y descompensada (*). La realidad es que “la mejor plantilla de la historia” del Atleti no puede competir con plantillas del nivel de Chelsea, PSG, City, Liverpool y demás superpotencias europeas. Y la realidad es que el movimiento se demuestra andando. Y que cuando los arcángeles del blanqueo se llenan la boca de “la mejor plantilla de la historia” olvidan algo clave: el rendimiento. Nadie duda de la buena voluntad del club, ni de sus esfuerzos, ni de la intención de tener cada día un mejor equipo, pero aquí estamos para contar lo que vemos, no para apasionarnos. Así que, el próximo verano, al menos, que alguien tenga la decencia de no volver a dar rienda suelta al mayor bulo de la historia del club: “Esta es la mejor plantilla de la historia del Atleti”. No.

Rubén Uría







(*) Nota 1: Absoluto respeto por la plantilla actual del Atlético de Madrid, por su esfuerzo, profesionalidad y calidad, porque aquí nadie duda de la honradez de sus miembros, ni de su implicación. Sus éxitos del curso pasado no admiten debate. Nada contra el grupo. Al revés.

(**) Nota 2: Absoluto respeto por las anteriores plantillas, mejores o peores, ganando o perdiendo, porque estoy seguro que todos dieron lo mejor de sí, tuvieran buenos o malos resultados. Nada contra aquellos jugadores. Al revés.