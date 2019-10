El Boca que se viene: Burdisso habló sobre el futuro de Tevez, Alfaro y De Rossi

El manager del Xeneize brindó una conferencia de prensa en busca de reducir la cantidad de rumores que circulan tras la eliminación contra River.

La eliminación frente a River de la volvió a sacudir los cimientos del mundo Boca y generó todo tipo de versiones y especulaciones acerca del futuro, esta vez potenciadas por las inminentes elecciones que habrá en el club. Por eso, en medio de la ola de rumores, Nicolás Burdisso decidió brindar una conferencia de prensa en busca de llevar claridad sobre algunas de las cuestiones más nebulosas en el Xeneize. En especial, el futuro del entrenador Gustavo Aldaro, del capitán Carlos Tevez y del italiano Daniele De Rossi.

El caso del DT es el más particular porque fue él mismo el que puso un signo de interrogación a su continuidad luego de diciembre, con una conferencia de prensa que tuvo sabor a despedida anticipada apenas consumada la derrota en la serie con el Millonario. Sin entrar en valoraciones sobre lo que dijo el técnico, el manager dejó en claro que por su parte están las puertas abiertas para que continúe: "No es mi tarea evaluar lo que dijo, sino cómo trabaja en el día a día con los jugadores, cómo prepara los partidos. Desde que empezamos a trabajar hasta ahora, yo veo entero y lúcido a Alfaro. Gustavo se sostuvo él, con sus resultados. Construimos un equipo competitivo: estamos punteros en la liga y terminamos entre los cuatro mejores de América".

Burdisso, además, reveló que le había ofrecido al entrenador la renovación de su contrato mucho antes del cruce contra River: "Cuando pasamos la llave de cuartos de final con Liga de Quito, les plantee al presidente y al DT que confirmáramos su continuidad, pero tanto Gustavo como Angelici me dijeron que no era el momento”.

En cuanto al caso de Tevez, cuyo vínculo también se termina a fin de año, el secretario técnico fue mucho menos enfático: "No es momento de hablar de la renovación de Carlos. En el momento justo tomaremos una decisión. Buscaremos lo mejor para Boca. Eso sucederá con cualquier jugador". Distinta fue la respuesta, en cambio, cuando tuvo que referirse al caso De Rossi, aunque es cierto que el italiano tiene contrato hasta mediados del año que viene: "Daniele va a estar en la pretemporada en enero. Él vino a la para jugar en Boca, quiso forzar para estar contra River y se agravó su lesión. Esperamos tenerlo en cancha lo antes posible".

Por otra parte, Burdisso también se refirió a su propio futuro y dejó en claro que su continuidad no depende del resultado de las elecciones: "La situación política no tiene nada que ver con la situación deportiva. Así empezamos a trabajar en enero y cuando termine este año, me tocará a mí hacer una evaluación deportiva con los dirigentes”.