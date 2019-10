El Bernabéu y la Champions esperan a Hazard

El belga sigue sin marcar con los blancos y apunta a ser titular por primera vez en el coliseo del Real Madrid en el duelo ante el Brujas.

Eden Hazard hizo autocrítica en rueda de prensa antes de medirse este martes al Brujas en la UEFA . El belga aún no ha visto portería con el y Zinedine Zidane lo ha tratado de defender antes del que apunta a ser su primer partido como titular en el Santiago Bernabéu.

El ex del no jugó de titular ante el , donde sólo disputó la media hora final, y ante no tuvo minutos por tratar de darle descanso. Ante el Brujas, el belga será titular por primera vez en su nueva casa y lo hará en la competición favorita de su afición como es la Champions, un torneo en el que Hazard no ha terminado de brillar especialmente.

El atacante no ocultó que aún debe mejorar para cumplir con las expectativas de la grada: “Tengo que mostrar mi mejor nivel para que esté el público orgulloso de mí. Me siento al 100% y solo me falta marcar goles y que sea decisivo, cuando encadene buenos partidos todo será más fácil. La gente espera mucho de mí, no me molesta. La gente ha visto todo lo que he hecho antes y tengo que mostrar mi mejor nivel para que estén orgullosos de mí”.

El artículo sigue a continuación

Hazard ha disputado 39 partidos en la máxima competición europea entre el y el Chelsea y sólo ha anotado 8 goles, de hecho ha brillado más en la que ganó como blue en 2013 y en 2019 con un total de 20 partidos y 5 goles y fue el MVP de la final y del torneo la temporada pasada.

Curiosamente, Hazard jugará su primer partido como titular ante un equipo de su país, el Brujas un club al que no se ha medido nunca, ya que su primer equipo como profesional fue ya en jugando con el Lille, con el que hizo historia ganando la . De hecho, será la segunda vez en su carrera que se mida a un equipo de después de hacerlo contra el Gent, al que ganó y empató pero no logró marcar.