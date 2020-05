El Barça comunica a Lenglet que seguirá y no será moneda de cambio

Según ha podido saber Goal el central ya sabe que seguirá en el Barcelona y no tiene posibilidades de entrar en la operación Lautaro.

MERCADO

Clément Lenglet se queda en el . Según ha podido saber Goal el club ya le ha comunicado al central que no escuchará ofertas por él cuando abra el mercado y, por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de salir a pesar de que según Mundo Deportivo el Inter de Milán habría preguntado por él en el marco de la negociación por Lautaro Martínez en caso de que Milan Skriniar sea traspasado.

El artículo sigue a continuación

Pero el Barcelona no está dispuesto a poner sobre la mesa el nombre del central francés , que llegó hace dos temporadas a cambio de 35 millones de euros y que no tardó en ganarse un puesto en el once titular a pesar de su juventud. La dirección técnica está particularmente satisfecha con la solvencia, la regularidad y la intachable profesionalidad del jugador por lo que ya le ha garantizado un sitio en la plantilla de la próxima temporada.

El único central por el que el Barcelona escucha ofertas es Samuel Umtiti , al que el club busca un comprador que ponga 30 millones de euros y promocionar a Ronald Araújo del filial. De todas formas no se descarta que pueda llegar otro central a la espera de concretar el posible trueque con la Juventus que pueda convertir a Daniele Rugani en nuevo jugador barcelonista. Las variables son muchas pero ninguna incluye a Lenglet. El ex del ya sabe que seguirá en el Camp Nou .