El Barcelona presenta su primera oferta por Bastoni... y el Inter responde

El FC Barcelona ha presentado su primera oferta para fichar a Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, de cara al próximo mercado de fichajes de verano.

Numerosos informes de las últimas semanas indican que el Barcelona tiene un gran interés en fichar a Bastoni y lo considera un objetivo prioritario para reforzar la defensa este verano.



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Según la cadena italiana «Sport Mediaset», el Barcelona ha presentado una primera oferta al Inter de Milán para fichar a Alessandro Bastoni por 45 millones de euros.

La cadena italiana señaló que el Barcelona ha ofrecido a Bastoni un contrato que incluye un salario de 7 millones de euros por temporada, frente a los 5,5 millones de euros que cobra actualmente en el Inter.





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«Sport Mediat» ha explicado que la directiva del Inter de Milán se apresuró a rechazar la oferta del Barcelona, al considerarla insuficiente para desprenderse de un pilar fundamental de la plantilla del entrenador Christian Chivu.

La directiva del Inter estima que el valor de Bastoni oscila entre los 60 y los 70 millones de euros, a pesar del difícil momento que atraviesa el jugador últimamente, tras ser expulsado durante la derrota de la selección italiana ante Bosnia en la repesca de clasificación para el Mundial, además de su implicación en un incidente desagradable en el «Derbi d’Italia» contra la Juventus.

Por su parte, Bastoni se ha mostrado dispuesto a escuchar la oferta de los blaugranas, motivado por la oportunidad de ponerse a prueba en un club de la talla del Barcelona, además de obtener un aumento salarial considerable.



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