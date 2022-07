El Barcelona, optimista con Koundé

El club azulgrana todavía no ha hecho una oferta formal por el central francés, aunque ambos clubes admiten haber abierto conversaciones

Jules Koundé está llamado a ser jugador del Barcelona la próxima temporada. El francés no ha terminado de marcharse al Chelsea cuando prácticamente el conjunto inglés lo tenía atado para llevárselo a Stamford Bridge y se incorporó a la concentración del Sevilla en Portugal a la espera de una oferta formal del Barça. Esa oferta por escrito todavía no ha llegado, pero fuentes de ambos clubes reconocen a GOAL que las conversaciones están abiertas y que las posturas se van acercando. En Barcelona -o en Dallas, donde están buena parte de los directivos y ejecutivos- se muestran optimistas con la posibilidad de llegar a un acuerdo con el club hispalense, que sin embargo no dejará marchar a Koundé por menos de 60 millones de euros.

El Chelsea, según publicó GOAL el jueves, hizo ver al Sevilla que subiría su oferta a los 65 millones de euros pero esa oferta nunca llegó a formalizarse. Koundé tenía un acuerdo con los "blues" e incluso planes para buscar casa en Londres. Los acontecimientos empezaron a cambiar en la tarde del mismo jueves cuando Koundé decidió viajar con el Sevilla a Lagos cuando la idea a priori era que se quedara en la capital de Andalucía. Ya el sábado, los medios catalanes empezaron a habar de una llamada clave de Xavi para cambiar el parecer del jugador y convencerles de que les esperara y que volvía a crecer el optimismo. Según "El Desmarque", el Sevilla cree que el Chelsea se ha retirado, salvo giro inesperado, de las negociaciones pero aunque no haya puja abierta y el Barça se quede como único aspirante al fichaje, el club de Nervión no rebajará sus pretensiones para recaudar entre 60 y 65 millones por el jugador.

El optimismo culé se debe a que, por lo menos, la entidad azulgrana puede acercarse al Sevilla para negociar por un jugador que hace dos meses se veía imposible. Sin la activación de las palancas económicas -es decir, vender activos-, los fichajes se antojaban inviables. Si bien es cierto que con la venta del 25% de los derechos televisivos no es suficiente para inscribir a los nuevos futbolistas, el objetivo ya no es tan quimérico como lo era a principios de junio. Pese al optimismo, en el Barcelona piden paciencia. Fuentes del club azulgrana creen que la operación se hará, pero se muestran cautos a la hora de hablar de los tiempos y no quieren comentar la posibilidad de que el jugador se incorpore la gira norteamericana.