El Barcelona, el club mejor colocado para poder fichar a De Ligt

Según "Sport" los culés ofrecerán 60 millones por el defensa

El club catalán sigue siendo muy optimista respecto al fichaje de Mattihjs De Ligt y según ha podido contrastar Goal, está en la "pole position" para conseguir el traspaso del jugador, siempre y cuando la oferta económica sea capaz de satisfacer al club neerlandés y el jugador esté de acuerdo con la operación. Fuentes cercanas al club azulgrana consultadas por Goal consideran que la operación está encarrilada, p"ero no cerrada todavía, por lo que hay que ser prudentes". Y es que en el saben que De Ligt es un cromo muy codiciado y no quieren precipitarse para no pifiar la llegada de un jugador que consideran ideal para el juego del equipo.

A favor del Barcelona jugarán la amistad entre De Ligt y De Jong, así como el hecho de que Marc Overmars, ex azulgrana, haya renovado como Director Deportivo del , ya que mantiene unas estrechas relaciones con el Barcelona y que, además, tiene un contacto muy fluido con el presidente, Josep María Bartomeu.

Según publica el diario "Sport", el club acelerará este mes para poder cerrar a Matthijs De Ligt .La propuesta blaugrana ronda los 60 millones de euros de traspaso, más variables y un contrato de cinco temporadas al jugador con cifras similares a las que percibirá De Jong. Es un contrato a largo plazo,con diferentes variables y similar al que ya se firmó con el mediocampista neerlandés, íntiimo amigo de De Ligt. Según "Sport" la es el gran rival para conseguir a De Ligt, aunque ahora los catalanes parecen haber tomado la delantera.

Hace unas horas, el programa "El Club de la Mitjanit" informaba a su audiencia que "la operación por De Ligt va bastante bien" y que "el Barcelona es el club mejor colocado" para pujar por su contratación.