El Barcelona avanza con paso firme hacia la revalidación del título de La Liga, tras sus victorias consecutivas en la competición, mientras que su rival, el Real Madrid, ha tropezado en varias ocasiones últimamente.

A falta de ocho jornadas para el final de la temporada de la Liga española, el Blaugrana muestra más garra y ganas de no dejar escapar ningún punto, especialmente en los partidos decisivos contra sus rivales y los grandes equipos, como el Atlético, al que derrotó el sábado por la noche por 2-1 en Madrid.

El equipo del entrenador Hansi Flick aprovechó la sorprendente derrota que sufrió el Real Madrid (69 puntos) ese mismo día en el campo del Real Mallorca para ampliar la diferencia entre ambos a siete puntos.

Esta diferencia (7 puntos) supone un hito en la historia de La Liga, especialmente entre los dos grandes rivales, el Barcelona y el Real Madrid, y una constante a la hora de decidir la reñida lucha por el título entre ambos.

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Según el perfil de Mr. Sheph, especialista en estadísticas del fútbol español en la plataforma X, «ningún líder de la Liga española se ha escapado nunca el título de las manos tras ampliar la ventaja sobre el segundo clasificado a 7 puntos o más, a falta de 8 jornadas (o menos) para el final de la temporada».

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El Clásico contra el Real Madrid es el partido más destacado de los grandes enfrentamientos que le quedan al Barcelona en La Liga, mientras que en las jornadas restantes se enfrentará al Espanyol, al Celta de Vigo, al Getafe, al Osasuna, al Alavés, al Real Betis y al Valencia.