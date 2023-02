El "Caso Negreira" aparece en la actualidad del club azulgrana para analizar viejos planteos.

Por Juan Manuel López

Son tiempos difíciles para comprender la magnitud de un fútbol cada vez más dominado por el poder del dinero. En este deporte-mercado, se sabe, una palabra no tiene el mismo significado que nos desvela el diccionario. Por eso, quizá, a veces es necesario preguntarse hasta lo que parece ser evidente. Y uno, hoy, entre tantas dudas, se pregunta: ¿el Barça es de los socios?

La respuesta, en un principio, debería ser obvia: “sí, es de los socios, qué duda cabe”. Es más, esa respuesta, si se lee el estatuto del club o si se busca un fundamento legal, es la misma: “sí, es de los socios”. Y, según las declaraciones de los directivos antiguos y actuales, el relato no cambia: “sí, es de los socios”. Entonces… ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué la práctica y la teoría no comparten un espacio común?

Lionel Messi, el quizá mejor futbolista de todos los tiempos y el mejor jugador de la historia del Barcelona, dejó la camiseta azulgrana de un día para el otro, en la sombra, de manera triste, y la masa societaria casi no protestó, ni se manifestó en gran escala, ni pidió muchas explicaciones, ni se preocupó demasiado por entender las razones. Hoy, el "Caso Negreira" nos sorprende abruptamente. Más allá de cuestiones legales y morales, está claro que la institución catalana destinó una gran cantidad de dinero, millones de euros, para un motivo que no se entiende. Y los socios culés, en su mayoría, no realizan una gran protesta, una gran manifestación, un gran pedido de explicaciones, un “qué está pasando aquí”.

Las claves para entender el "Caso Negreira"

¿Quién actúa en el nombre del Barcelona? ¿Quién defiende al Barcelona? ¿A quién le pertenece el club? Espero que la duda no moleste…