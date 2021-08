El Atlético que está “dejando” de ser de Madrid

De los 26 jugadores que tiene actualmente la plantilla del vigente campeón, 20 no nacieron en España. Y sólo hay cuatro madrileños.

Consecuencias de un feroz mercado dominante del siglo XXI:La cifra, tan impactante como asombrosa, es contundente:“El equipo del pueblo” pasó a ser “el equipo de muchos pueblos”.

El Atlético, al menos dentro del vestuario, ya hace tiempo que dejó de ser de Madrid, como indica su nombre oficial, pero últimamente está dejando de ser también de España. Se convirtió en una pequeña asamblea de las Naciones Unidas, con representantes nacidos en distintos países: Argentina (Nehuén Pérez, De Paul y Correa), Uruguay (Giménez y Suárez), Croacia (Grbic, Vrsaljko), Montenegro (Savic), Eslovenia (Oblak), Brasil (Lodi y Marcos Paulo), Inglaterra (Trippier), Colombia (Arias), Francia (Kondogbia), México (Herrera), Guadalupe (Lemar), Bélgica (Carrasco), Portugal (Joao Félix) y Serbia (Saponjic).

Mario Hermoso, Francisco Montero, Manu Sánchez, Marcos Llorente, Koke y Saúl Ñíguez (¿seguirá en el club?) son los únicos españoles de este grupo comandado por otro extranjero, el argentino Diego Simeone, quien, claro está, tiene méritos en su holgada mochila para escudarse de cualquier tipo de planteo.

El dato llamativo, visto con otra perspectiva, puede ser como un embrión de problemas presentes y/o futuros: si los equipos más importantes de LaLiga no apuestan por las figuras españolas, ¿dónde se irán aquellas estrellas nacionales? ¿O acaso ya no hay en el mercado tanto “made in Spain” para elegir y depositar confianza?

¿Dónde se debe enfocar la vista para prestar más atención? ¿Crecerán otras ligas? ¿Se agigantarán otras selecciones? ¿Cómo se mide el peso para los que vienen desde abajo, para esos juveniles que sueñan con goles? ¿Y si no hay tiempo para suscitar otra realidad? Tampoco está mal pensar que el subdesarrollo sea una consecuencia del desarrollo ajeno…

Similar realidad en el Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla

Los casos del Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla son similares al del Atlético de Madrid. No dista tanta diferencia entre los cuatro conjuntos que dominan el fútbol en España. En la plantilla merengue, 19 de los 28 futbolistas actuales no nacieron en España: un 67,85%, comparado al 76,92% que existe hoy en el vestuario colchonero. En el club catalán, por su parte, el porcentaje baja un poco más: 64%, debido a que son 16 de 25 los jugadores que nacieron fuera del territorio español. ¿Y en la institución de Nervión? Tiene un 73,07% de futbolistas que nacieron en otro Estado.