El Atlético hizo lo que quería el Barcelona

El equipo de Valverde se hubiera coronado si ganaba el Valencia, pero la plantilla azulgrana prefería celebrar en el Camp Nou el próximo sábado.

Los goles de Morata, Griezmann y Correa estiraron este miércoles la agonía del , que firmará el segundo puesto liguero más pronto que tarde. Los colchoneros ganaron al en un despoblado Wanda Metropolitano y retrasaron el alirón de un que, pese a todo, celebra la victoria de los capitalinos.

No estaba teniendo suspenso el campeonato doméstico durante los últimos meses. Y lo tuvo menos después del triunfo del Barça sobre el Atlético a principios de abril, cuando Messi y Suárez le bajaron el telón al torneo dándole a los catalanes el 2-0 necesario para asegurar el título. El octavo de los últimos 11 que disputó. Sólo faltaba saber cuándo iba a ser oficial la liga número 26 de la historia azulgrana. Es por eso que los futbolistas del Barcelona no ocultaron su deseo de festejar el campeonato el próximo sábado y sobre el terreno de juego, y no este miércoles desde el sillón de sus casas, frente al televisor.

Tras el partido ante el , a Carles Aleñá le preguntaron si prefería ser campeón tras el Atlético-Valencia o tras el Barça- del fin de semana. Y el autor del 1-0 en Vitoria no mintió: "Me gustaría más ganar el sábado el título y celebrarlo con nuestra afición". Lo mismo le habían preguntado a Nelson Semedo tras el triunfo ante la del sábado pasado. "Debemos ganar en Vitoria y poder ser campeones en casa contra el Levante", respondía.

En las últimas horas también Sergio Busquets se refirió a la posibilidad de ser campeón desde el sofá. "Nos gustaría ganar en casa por méritos propios y ante nuestra afición, pero al final se ganará cuando se gane. Mejor celebrarlo en el Camp Nou", reconoció. Valverde, como cabeza de grupo, fue más moderado. "Me encanta que me hagan esa pregunta, es lo mejor que me podía pasar. Me da igual", contestaba en rueda de prensa tras el 0-2 al Alavés. Por suerte para ellos, Morata, Griezmann y Correa retrasaron los festejos en la Ciudad Condal.