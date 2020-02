El Atlético de Madrid sale vivo de Mestalla

Gabriel Paulista y Kondogbia empatan los goles de Llorente y Thomas; el brasileño enciende alarmas por una lesión; los Che dejaron una mejor imagen.

El sale vivo de Mestalla, donde el acabó dejando una mejor imagen pese a irse al descanso en desventaja. El empate pone en riesgo la cuarta plaza para los colchoneros, que deberán esperar el resto de la jornada 24 para saber si siguen en puestos de . Los de Albert Celades, por su parte, se recuperan tras la dura derrota sufrida en Madrid ante el .

Se adelantó el Atlético por mediación de Marcos Llorente, goleador por sorpresa. La jugada colchonera arrancaba desde la derecha, con un centro de Correa que tocaba en un rival. La fortuna hacía que la pelota le llegara a Llorente, que primero controló y después remató a escasos centímetros de Jaume.

El Valencia empataría en una jugada a balón parado. Centro en un saque de esquina, control perfecto de Maxi Gómez y pase de la muerte para que Gabriel Paulista hiciera el 1-1. Era la primera diana que firmaba el brasileño tras 114 encuentros entre todas las competiciones con el Valencia, evitando así que Jan Oblak consiguiera esta noche ser centenario con el Atlético de Madrid. Cabe recordar que el esloveno acumula 99 partidos con la portería a cero tras 178 encuentros disputados.

Más equipos

EL RESUMEN DEL VALENCIA - ATLETI: GOLES Y MEJORES JUGADAS

Le iba a durar poco la alegría a Celades y los suyos. En apenas tres minutos, Mestalla pasó de vibrar con el tanto del empate a maldecir las facilidades que su equipo concedió para que Thomas Partey se plantase solo en la frontal del área para fusilar a Jaume. El Atlético de Madrid tomaría el camino hacia los vestuarios por delante en el marcador (1-2) gracias a sus centrocampistas. Y con una efectividad envidiable: dos goles en dos remates a portería durante los primeros 45 minutos. Y no es que sea sencillo lograrlo ante el Valencia en Mestalla: desde enero de 2018 no encajaba el equipo Che dos veces jugando en casa durante una primera parte de un encuentro de . El último rival que lo había logrado había sido el .

El artículo sigue a continuación

Pero si juega el Atlético, no puede faltar el cambio de Renan Lodi. Y no faltó. Se marchó el lateral brasileño en el 52' y el Valencia empató en el 59'. Paradójico: un minuto antes del 2-2, Sime Vrsaljko, que había reemplazado a Lodi para ayudar a cerrar el partido, vio la amarilla por cometer una falta cerca del área de Oblak y el Atleti lo pagó con el gol de Kondogbia. Cierto es también que Lodi estaba amonestado por una falta sobre Wass y había sufrido más de una vez las aventuras de Ferrán Torres, por lo que su continuidad en el partido era un peligro para Simeone.

En el 66' regresó Morata, ausente por lesión ante el . El '9' reemplazó a Arias, pasando Saúl pasó al costado izquierdo, y el internacional español volvió a demostrar que no es lateral. Sufrió a Ferran como lo había sufrido Lodi, y en una de esas se lo perdió Kevin Gameiro, ex del Atleti, en las narices de Oblak. Tras la enésima travesura de Torres, era un poema la cara de Simeone, que completaba los cambios introduciendo a Yannick Carrasco (reemplazó a Koke). La salida de Carrasco respondía a las dificultades que encontraba el Atlético para estirarse y tener presencia en campo contrario. El equipo rojiblanco estba metido en su portería y no tenía ningún elemento de desequilibrio para salir en vertical.

Sobre el final del partido, los que no suelen fallar fallaron: Morata se topó con Jaume y, un minuto después, a Maxi Gómez le faltó puntería. Pero todavía quedaba tiempo para el milagro de cada día de Oblak. Y esta noche el esloveno se lució ante un remate de José Luis Gayá.