El Atlético busca eliminar a sus monstruos

El Atlético de Madrid no puede permitirse más tropiezos. La derrota ante el FC Barcelona puso de manifiesto que el cuadro colchonero no termina de quitarse de encima sus problemas. Los 4 goles que encajó ante los de Xavi ponen en evidencia a una defensa que, antaño uno de los puntos fuertes del equipo, se ha convertido en una de las grandes debilidades de este Atlético, que no termina de levantar cabeza.

La forma en la que el equipo rojiblanco tiene que gestionar la situación debe ser muy diferente a lo que se ha producido. Los datos lo dejan más que claro. 30 goles encajados hasta el momento demuestran que Oblak ha perdido su toque, por cualquier motivo, eso no importa, lo que realmente importa es que tiene que volver a ser ese portero con ángel que lo paraba todo. El ejemplo más claro lo tiene en la pasada temporada, cuando fue el jugador decisivo para conseguir el campeonato.

La concentración, un punto clave para el Atlético

De todos los puntos en los que tiene que hacer hincapié el vigente campeón de la Liga Santander es la concentración. Los errores en las marcas y los despistes se están convirtiendo en una constante para un conjunto que apenas cometía este tipo de fallos. Simeone tiene que volver a demostrar su gen de garra y competitividad para volver a inculcar a sus jugadores este aspecto.

Pocas palabras y más hechos

El duelo ante el Getafe (21:00 horas) en el Metropolitano debe suponer un punto de inflexión para el Atlético. Koke ha hablado en las horas previas. Hasta Joao Felix, generando un nuevo incendio en el Atlético, dicho sea de paso. Su entrenador le mandó un dardo directo en plena rueda de prensa y este tipo de situaciones es la que se deben evitar en un equipo como el de la capital de España.

No se debe hablar de más. Donde se debe demostrar es en el campo, con los hechos, algo que, a la vista de los resultados, no se está haciendo por el momento. El Atlético tiene una gran oportunidad para imponer un cambio de tendencia, pero solo depende de él cambiar esta dinámica. Todo está en juego.