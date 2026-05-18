El Arsenal venció al Burnley y podría ser campeón el martes

Al Arsenal ya casi le es imposible perder el primer título de liga desde 2004. El equipo de Mikel Arteta venció 1-0 al Burnley en la penúltima jornada, con gol de Kai Havertz. Si el Manchester City no gana el martes al Bournemouth, sexto, el Arsenal será campeón.

El Arsenal echó en falta a Jurriën Timber, aún lesionado y con su participación en el Mundial cada vez más incierta. Por parte del Burnley, el delantero Zian Flemming fue titular, mientras que Quilindschy Hartman se quedó en el banquillo.

Tras algunas ocasiones de ambos equipos, el Arsenal estuvo más cerca de abrir el marcador. Leandro Trossard disparó desde lejos, pero el balón golpeó el poste.

Poco después, Bukayo Saka también golpeó el larguero. Finalmente, Havertz abrió el marcador al cabecear un córner de Saka.

Tras el descanso, los locales prefirieron no arriesgar y ceder terreno, aunque siguieron creando peligro: Eberechi Eze golpeó el larguero.

En la segunda parte, el Arsenal se salvó cuando Havertz recibió solo amarilla por una dura entrada a Lesley Ugochukwu. Los Gunners mantuvieron la ventaja y aguantaron sin problemas en los minutos finales.

Así, el Arsenal podría coronarse el martes si el Manchester City tropieza; de lo contrario, la resolución se pospondrá al domingo, cuando los ‘Gunners’ visiten al Crystal Palace y los de Guardiola reciban al Aston Villa.