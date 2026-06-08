El Arsenal ha despedido de inmediato a Zafar Iqbal, jefe del equipo médico, según The Telegraph. La decisión llega tras la baja definitiva de Jurriën Timber de la selección holandesa para el Mundial.

El mes pasado se conoció la contratación de Joaquín Acedo, fisioterapeuta español encargado de estudiar las lesiones en el club, por lo que la salida de Iqbal podría estar relacionada.

Iqbal, de 51 años y respetado especialista en medicina deportiva, trabajaba en el club desde febrero de 2024. El lunes asistió a una reunión y se le ordenó abandonar el club de inmediato.

El director general, Richard Garlick —nombrado presidente en septiembre por Josh Kroenke—, le comunicó la decisión. La directiva ha optado así por una medida drástica en la estructura médica.

Las causas de las lesiones de Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Jurriën Timber y Kai Havertz se atribuyen tanto a la atención médica como a la alta intensidad de los entrenamientos, la limitada rotación de jugadores y el exigente calendario.

La pasada temporada el Arsenal jugó 63 partidos oficiales y realizó largos viajes de pretemporada, lo que, unido al exigente estilo de juego impuesto por Mikel Arteta, incrementó la carga sobre la plantilla y favoreció las lesiones.

Así, Timber se perderá el Mundial, según confirmó el lunes el seleccionador Ronald Koeman, quien afirmó que el defensa no está en forma y que la final de la Liga de Campeones, en la que jugó una hora el pasado fin de semana, «no ha ayudado».