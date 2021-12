El anuncio más esperado: Gallardo confirmó que se queda en River

Por si a los hinchas de River les faltaba algún motivo para celebrar en el cierre de 2021, este miércoles llegó la noticia más esperada: Marcelo Gallardo confirmó que se quedará en el Millonario al menos hasta diciembre de 2022.

El anuncio llegó de boca del propio Muñeco en una conferencia de prensa convocada de manera imprevista, que generó mucha expectativa desde un par de horas antes: "Después de unos días de reflexión, que fueron difíciles porque no pude cortar la dinámica del día a día, elijo seguir estando. Es una elección, más allá de lo que viví, creo que vale la pena. Merezco seguir un año más".

En ese sentido, el DT adelantó que el nuevo vínculo que firmará será sólo por doce meses: "Mi continuidad es por un año, creo que es lo mejor. Eso es lo que vamos a acordar". De todos modos, dejó abierta la puerta a quedarse aún más tiempo: "Decir que de River no hay que irse nunca es muy amplio. Todas las personas estamos de paso. Sí hay momentos en los que depende de vos y otros en los que no. Mientras yo tenga la posibilidad de elegir, elijo seguir estando y perteneciendo".

Tras muchos meses de incertidumbre, el entrenador también explicó por qué eligió comunicar su decisión justo en la previa del tercer aniversario de la final frente a Boca en Madrid: "Ayer terminé de hacer el click y hoy lo estoy anunciando, no hay más que eso. Pero no quería decir nada mañana, quería que la gente festeje en paz, con toda la emoción".

Por otra parte, Gallardo también se refirió a las ofertas que recibió en este último tiempo: "Nunca evalué otras posibilidades. Mientras tuve contrato, jamás. Sí me han llegado propuestas, que no he escuchado".

De esta manera, el ciclo más exitoso de la historia del club de Núñez seguirá vigente y cumplirá ocho años y medio, una cifra completamente inédita para el fútbol argentino moderno.