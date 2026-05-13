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El Alavés vence al Barcelona y complica al Girona de Michel

Alavés vs Barcelona
Alavés
Barcelona
Primera División

El Deportivo Alavés dio un gran paso el miércoles por la noche en su lucha por evitar el descenso. En casa, venció al FC Barcelona por 1-0. Ibrahim Diabaté marcó el único gol del partido.

El Barça, sin Frenkie de Jong por motivo desconocido, alineó a Lewandowski en punta flanqueado por Rooney y Rashford.

En la primera parte, los visitantes crearon las mejores ocasiones: Rooney disparó fuera desde dentro del área y poco después Rashford no acertó a rematar.

Justo antes del descanso, Diabaté aprovechó un córner y marcó desde cerca: 1-0.

En la segunda parte, Flick incorporó a Pedri, Ferran Torres y João Cancelo, pero no cambió el marcador.

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Con este triunfo, el Alavés sube al decimoquinto puesto con 40 puntos, a dos jornadas del final. Los equipos en los lugares 16.º, 17.º, 18.º y 19.º tienen 39. El Girona, 19.º, está en zona de descenso.


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