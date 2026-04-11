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Oscar GarciaImago
Rian Rosendaal

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El Ajax se presenta con un centro del campo muy sorprendente ante el Heracles

Heracles vs Ajax
Heracles
Ajax
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Este sábado el Ajax, que necesita puntos al ser colista de la Vriendenloterij Eredivisie, se mide al Heracles Almelo. Óscar García ya confirmó el once: Ko Itakura, recuperado, será titular por primera vez desde el 17 de enero. 

Maarten Paes, pese a las críticas, seguirá en la portería. Anton Gaaei y Lucas Rosa actuarán como laterales, mientras que Josip Sutalo y Youri Baas formarán la pareja de centrales. Takehiro Tomiyasu, ya recuperado, esperará su oportunidad en el banquillo.

Jorthy Mokio, que firmó el jueves su renovación, busca ratificarla con un gran partido. Itakura regresa al once como centrocampista y Oscar Gloukh mantiene la ‘10’, mientras que Sean Steur se queda en el banquillo. 

Steven Berghuis actúa en la derecha, mientras que Mika Godts aporta peligro por la izquierda. Wout Weghorst, autor del gol ante el FC Twente, lidera el ataque ante su exequipo.

Alineación del Heracles Almelo: por confirmar.

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Alineación del Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Gloukh, Itakura, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts.

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