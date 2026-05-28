Lucas Jetten, lateral izquierdo de 18 años procedente del Ajax, firma con el SC Cambuur, recién ascendido de Leeuwarden, un contrato de tres años con opción a uno más.

El director técnico, Lars Lambooij, explica en la web del club: «Llevábamos tiempo siguiéndolo y, cuando vimos que su fichaje era posible, actuamos rápido».

«Con Lucas incorporamos a un jugador muy talentoso, reconocido hace año y medio como el mayor talento de la cantera del Ajax. No solo defiende bien, sino que también destaca por su técnica y comodidad con el balón. Además, combina velocidad y mucha energía en su juego. Estamos muy contentos de haberlo convencido con nuestras ambiciones y planes», añade el satisfecho director técnico del club recién ascendido.

Llegó gratis tras no renovar con el Ajax, donde jugó 62 partidos con el filial pero nunca debutó con el primer equipo.

El internacional juvenil disputó 62 partidos con el Jong Ajax, aunque nunca debutó con el primer equipo. La temporada pasada fue convocado en dos ocasiones.

Dentro del club, el sudafricano era considerado un gran talento y en 2024 recibió el Trofeo Abdelhak Nouri al mejor jugador de la cantera.

El defensa, de 1,70 m, sucedió a Jorrel Hato, quien había ganado el trofeo un año antes. Al año siguiente, Sean Steur fue el afortunado ganador.