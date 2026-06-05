«El Ajax deja marchar a Godts por una cantidad relativamente baja»

El Bayern de Múnich quiere a Ismael Saibari, pero el PSV no aceptará un traspaso sin más. Según Christian Falk, de BILD, el precio que pide Eindhoven supera lo que el club alemán está dispuesto a pagar. Esto podría afectar al Ajax, pues el Bayern ve a Mika Godts como opción más barata.

Falk asegura en su canal de YouTube que el Bayern va en serio y ya ha ofrecido 48 millones por Saibari, con conversaciones en marcha.

Sin embargo, el PSV lo considera insuficiente, ya que sabe que el Bayern estaba dispuesto a pagar mucho más por Anthony Gordon, quien fichó del Newcastle United al FC Barcelona.

«El Bayern quería pagar unos 60 millones de euros por Gordon», afirma Falk. «Por eso el PSV dice ahora: si esa cantidad estaba disponible, también la queremos para Saibari». Según Falk, el Bayern ya habría llegado a un acuerdo en gran medida con el propio jugador.

Sin embargo, el acuerdo entre PSV y Bayern no está garantizado: siguen negociando el traspaso y, de concretarse, falta el reconocimiento médico.

Si la operación con Saibari no cuaja, el Ajax podría verse afectado, pues Bayern también sigue a Mika Godts, aunque como opción secundaria.

«Godts es una alternativa para el Bayern», afirma Falk. «No está tan bien considerado como Saibari, aunque ha cuajado una temporada muy sólida. Además, es más barato: el Ajax lo dejaría marchar por unos 35 millones de euros».

Si PSV y Bayern alcanzan un acuerdo, Saibari batirá el récord de traspaso saliente del club, superando los 42 millones pagados al Liverpool por Cody Gakpo (más 7 millones en variables).