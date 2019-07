El 7-1 de Alemania a Brasil, en el Mineirao: cómo fue el partido, goles y reacciones

Después del, era difícil que lasufriera unaen la historia de los Mundiales. Pero aquella final perdida contrapudo haber quedado chica ante laEse inolvidablees tan o más doloroso en la vida de la Canarinha,para jugar otra semifinal, esta vez contra la Selección argentina y por la .

8 de julio de 2014. Belo Horizonte. Cinco de la tarde. Brasil sale a disputar la semifinal de su Mundial ante Alemania, con el sueño de llegar a la final en el Maracaná intacto. Neymar lo mira desde su casa: se había lesionado tras una dura infracción desde atrás de Camilo Zúñiga en el partido anterior, por los cuartos de final. La fiesta brasileña en el Mineirao es total, pero termina siendo efímera: la alegría da paso a la tristeza en menos de media hora, cuando el equipo de Joachim Low ya gana 5-0.

Como pocas veces antes, la efectividad jugó un papel preponderante: según Opta, Brasil dominó casi todas las facetas del juego y, desde lo estadístico, Alemania no reflejó semejante superioridad. Los de Scolari remataron muchas más veces al arco -18 a 14-, tuvieron más tiros de esquina -7 a 5-, mayor precisión en los pases (85%), más centros -20 a 6- y hasta menos faltas -11 a 14-.

La gran diferencia fue en la eficacia de unos y otros , siendo que los alemanes acertaron el 83% de sus tiros , tuvieron un poco más la posesión (52% a 48%), ganaron muchos más duelos mano a mano (71% a 28%) y acertaron más centros (dos de seis contra ninguno).

Marcaron para Alemania Thomas Mueller a los 11', Miroslav Klose a los 23', Toni Kroos a los 24' y 26', Sami Khedira a los 29 y André Schürrle a los 69' y 79'. Los germanos pudieron hacer alguno más, pero el octavo gol de la tarde fue de Brasil (Oscar, 90').

En el segundo tiempo, Ramires entró por Hulk, Paulinho por Fernandinho, Mertesacker por Hummels, Schürrle por Klose, Willian por Fred y Draxler por Khedira.

El 7-1 se mantiene como la derrota más humillante, al menos de la modernidad. Para encontrar una caída peor, hay que remontarse al Maracanazo. En lo deportivo, semejante tropezón generó la salida de Luis Felipe Scolari y de casi todo el plantel: de aquellos 23 convocados en 2014, solo repitieron Fernandinho y David Luiz en la Copa América 2015 y únicamente Dani Alves en la Copa América Centenario. Tite, en cambio, le renovó la confianza a seis integrantes de aquella plantilla para 2018: Thiago Silva, el capitán, Marcelo, Fernandinho, Paulinho, Neymar y Willian. ¿Los sobrevivientes para la Copa América 2019? Fernandinho, Dani Alves y Willian.

- Alemania se convirtió en lade la Copa del Mundo.

- Miroslav Klose (16) superaba a Ronaldo Nazario (15) como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

- Además de cosechar su derrota más abultada en un Mundial, Brasil encajaba la mayor goleada de un país anfitrión en toda la historia de los Mundiales.

- Brasil se convertía en la tercera selección que encajaba cinco goles en la primera parte del partido de un Mundial tras Haiti ante (7-0 final) y Zaire ante Yugoslavia (9-0), ambas en 1974.

- Alemania (223) superaba a Brasil (221) como la selección que marcaba más goles en la historia del Mundial (ahora están 229 a 226 en favor de los germanos).

- En tan solo dos Mundiales disputados, Thomas Müller (10 goles y seis asistencias) ya participaba en el mismo número de goles que Diego Armando Maradona (ocho y ocho).

- Alemania marcaba siete goles ante Brasil en el Estadio Mineirão, solo uno menos que en 2010 (8), selección campeona del torneo.

- Solo ante la de Eusebio en 1966 (11), Brasil había recibido más remates a portería que esa noche ante Alemania (10).

El seleccionador de Brasil tuvo que pedir disculpas al pueblo brasileño después de semejante paliza. “Pido disculpas por el resultado negativo, disculpas porque nosotros no conseguimos llegar a la final”, decía Scolari en la conferencia de prensa posterior al encuentro. "El responsable soy yo. Todos los jugadores perdieron pero yo fui quien los escogí”, agregaba. “Nos desorganizamos, entramos en pánico y después las cosas fueron sucediendo muy bien para ellos.

David Luiz, capitán de Brasil ante la notable ausencia de Thiago Silva, abandonó llorando el Mineirao. "Quería ver a mi pueblo sonreír", comentaba muy afectado. Además, dijo que los alemanes "fueron los mejores, se prepararon mejor", y afirmó que fue "un día con mucha tristeza, pero de mucho aprendizaje".

Además, el portero brasileño, Julio César, señalaba que el resultado "es muy fuerte" para el equipo, pero mostraba fe en que se recupere. "Hasta aquí estaba todo muy bien. Esto es muy fuerte. No puede ser. Es inesperado. Somos fuertes y vamos a levantar la cabeza", afirmaba. Pero no se levantaron: Brasil cayó en el partido por el tercer puesto por 3-0 frente a .

Thiago Silva, ausente por sanción, se mostró afectado al igual que sus compañeros. "Todos saben que esto era muy importante para mí, ver a todo Brasil feliz alrededor del fútbol", expresaba.

Pese a lo duro de la derrota, el mismísimo Pelé tuvo palabras de aliento para su país. "Siempre dije que el futbol es una caja de sorpresas. Nadie en el mundo esperaba este resultado", escribía en Twitter. "Conseguiremos el sexto título en Rusia. Felicitaciones a Alemania", presagiaba también. Pero tampoco pudo ser en Rusia, donde los eliminó en cuartos de final.

