Egipto vs. Irán en el Mundial 2026: lo esencial

Egipto vs. Irán: detalles del partido

El partido se jugará el 27 de junio de 2026 a las 03:00 GMT (23:00 EST del 26 de junio).

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Egipto contra Irán: contexto del partido

El duelo en Washington es clave para ambos equipos del Grupo G, que buscan afianzar o rescatar su campaña tras una intensa segunda jornada. Tras la segunda jornada, que cambió el panorama del grupo —Egipto reafirmó su liderazgo con un 3-1 sobre Nueva Zelanda y se colocó primero, mientras Irán mostró madurez al empatar 0-0 con la potente Bélgica—, el margen de error en el Lumen Field de Seattle es mínimo. Ambos equipos llegan al noroeste del Pacífico conscientes de que la adaptación táctica y una rápida recuperación física tras esos exigentes partidos definirán sus opciones de avanzar.

El técnico egipcio, Hossam Hassan, debe mantener la concentración defensiva y la puntería de su equipo para consolidar el liderato. Para ello se apoyará en sus referentes ofensivos: Mohamed Salah, autor de un gol en la segunda jornada, y Trézéguet, que sentenció el triunfo desde el banquillo. Del otro lado está Irán, equipo ambicioso y ordenado que dirige Amir Ghalenoei. Con un plantel fuerte y resistente, el “Team Melli” apuesta por un juego tenaz y un contraataque letal liderado por Mehdi Taremi y Saman Ghoddos, efectivos bajo máxima presión.

En el moderno Seattle Stadium se espera un duelo táctico intenso, donde la comunicación en el medio y la velocidad en la cobertura serán claves. Egipto busca consolidar su liderato invicto, mientras Irán aspira a superarlo con su espíritu intrépido y su racha sin encajar goles. Con las cuentas de grupo ya claras, la clasificación a las eliminatorias guiará cada decisión desde el primer pitido.

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¿Cómo les fue a ambos equipos en la segunda jornada?

Nueva Zelanda 1-3 Egipto

El equipo de Hassan dominó en ataque en el BC Place de Vancouver y, gracias a una gran segunda parte, venció 3-1. Los Faraones salieron a por el partido, pero al principio sufrieron en el centro del campo.

La zaga egipcia se desmoronó pronto: Finn Surman marcó en el 15’ y dio ventaja a los All Whites. El equipo de Hassan respondió con un ajuste físico que frenó cualquier contraataque rival hasta el descanso. Mostafa Ziko igualó en el 58, y menos de diez minutos después Mohamed Salah aprovechó un espacio en el área para poner a Egipto por delante. Con los neozelandeses volcados, el suplente Trézéguet sentenció en el 82 con un espectacular remate. Egipto lidera cómodamente el Grupo G.

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Bélgica 0-0 Irán

Los de Ghalenoei mostraron disciplina y resistencia en el Estadio de Los Ángeles, y mantuvieron su portería a cero para lograr un valioso 0-0 ante la potente Bélgica. El «Team Melli» controló los espacios defensivos desde el minuto 2, cerró las líneas de pase centrales y rompió el ritmo ofensivo rival.

Bélgica intentó ajustar su dibujo, pero la sólida estructura iraní dominó en ambas mitades. El plan de Ghalenoei anuló a estrellas como Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne, cerrando espacios y cortando transiciones, incluso tras la roja a Nathan Ngoy en el 67’. La heroica retaguardia iraní aguantó los minutos restantes para asegurar un punto vital de cara a los últimos partidos de la fase de grupos.

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¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Egipto (Hossam Hassan)

Hassan no debe renunciar al valiente y dinámico esquema ofensivo que dio a los Faraones un impulso clave en el debut. El juego vertical, las rotaciones rápidas por las bandas y la fluidez en las transiciones muestran que Egipto tiene las herramientas para dominar en la escena mundial.

Sin embargo, Hassan debe asegurarse de que su equipo mantenga una concentración defensiva total frente a equipos que controlan bien la posesión. En sus partidos anteriores, la agresiva disposición ofensiva de Egipto dejó en ocasiones amplios espacios al descubierto cuando los laterales se adentraban en el último tercio del campo, a pesar de la contundente victoria por 3-1 sobre Nueva Zelanda. Ante la potencia física de Irán, perder el balón en la salida será letal. Hassan debe reforzar el pivote defensivo y exigir a sus centrocampistas un posicionamiento riguroso para cerrar espacios y proteger a los centrales de los contraataques.

Irán (Amir Ghalenoei)

Ghalenoei no debe desmantelar el esquema pragmático que permitió a su equipo dominar el final del partido y lograr un valioso 0-0 ante Bélgica en Los Ángeles. La defensa y la presencia física en el centro del campo siguen siendo bazas fiables, pero la tercera jornada exige un ajuste ofensivo en la forma de controlar y hacer circular el balón en busca de la victoria.

Ante el bloque alto egipcio, circular horizontalmente o ralentizar la posesión en el centro provocará fatiga y ataques previsibles. Ghalenoei debe acelerar el traslado del balón hacia adelante con líderes como Saman Ghoddos. Al atacar, Irán debe explotar los espacios que dejan los laterales egipcios cuando suben. Las superposiciones rápidas por las bandas permitirán estirar la defensa rival y crear espacios para que Taremi decida.

¿Cuáles son las últimas noticias del equipo para la tercera jornada?

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Noticias del equipo egipcio

El principal reto de Hassan en el moderno Seattle Stadium es mejorar la eficacia en el último tercio y gestionar la carga física de sus estrellas. Tras la victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda, el equipo no tiene nuevas lesiones ni sanciones, por lo que Hassan cuenta con una plantilla competitiva.

Egipto mantendrá su 4-2-3-1 habitual. El portero Mostafa Shobeir seguirá bajo los palos, protegido por la pareja de centrales Hamdi Fathy y Yasser Ibrahim, con Ahmed Fotouh y Mohamed Hany como laterales.

El centro del campo repite once para mejorar la cobertura defensiva. Mohanad Lasheen, con cuidado tras su amarilla en la 2.ª jornada, y Marwan Attia buscarán estabilidad y intensidad en la medular. Por delante, Emam Ashour jugará en la zona de ataque, flanqueado por Mohamed Salah y por Mostafa Ziko —autor de un gol en la segunda jornada— en las bandas para acelerar el ritmo de la posesión. En la delantera, el punto de referencia del ataque egipcio sigue siendo el único delantero, Omar Marmoush, que liderará la línea de ataque para anclar los canales ofensivos centrales.

Noticias del equipo de Irán

Ghalenoei tiene un once casi definido para asegurar el pase a octavos del Grupo G. La principal duda es cómo dosificar el esfuerzo tras el exigente 0-0 contra Bélgica. Afortunadamente, dispone de plantilla completa y sin sancionados.

La base estructural de Irán girará en torno a un 4-3-3 disciplinado y fluido. En defensa, los centrales Hossein Kanaanizadegan y Shojae Khalilzadeh serán los pilares, flanqueados por Ehsan Hajsafi en la izquierda y Sadegh Hardani en la derecha. El portero Alireza Beiranvand buscará mantener su portería a cero tras su gran actuación contra los belgas.

En el centro del campo, Saeid Ezatolahi —con una tarjeta amarilla—, Ramin Rezaeian y Saman Ghoddos buscarán imponer el ritmo y cerrar los pasillos centrales. En ataque, el carismático delantero Mehdi Taremi liderará el centro, con el apoyo de Arash Nemati en la izquierda y Mohammad Mohebi en la derecha, para aportar la chispa necesaria en el último tercio y castigar a los Faraones al contraataque.

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Duelos clave entre Egipto e Irán

Mohamed Salah vs. Shojae Khalilzadeh

Consolidado como el referente ofensivo de Egipto, Salah aporta energía y confianza a la delantera. Contra Nueva Zelanda jugó detrás del punta, lideró la creación y marcó un gol certero. Para superar la sólida defensa iraní, su inteligencia, su regate explosivo y su constante movimiento serán clave: debe estirar a los centrales, atraer marcas y abrir espacios para que los extremos, como Mostafa Ziko, aprovechen los pasillos.

El defensa central Shojae Khalilzadeh, baluarte de la zaga de Ghalenoei, tendrá la misión de frenar a Salah. En el último partido ante Bélgica dirigió el bloque defensivo con solidez pese a la intensa presión. Sus cualidades físicas y su dominio aéreo le convierten en un rival difícil para cualquier delantero. Debe mantener concentración total y comunicación clara con Hossein Kanaanizadegan, usando su posicionamiento para frenar las penetraciones de Salah y evitar que Egipto gane impulso en transición.

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Mohanad Lasheen contra Saman Ghoddos

Mohanad Lasheen, corazón y motor del centro del campo egipcio, debe marcar el ritmo de la posesión y abrir espacios para los Faraones. Contra Nueva Zelanda mostró maestría, se proyectó al ataque y aceleró la transición ofensiva. Ante Irán deberá encontrar espacios entre líneas, distribuir con rapidez y alimentar los desbordes por las bandas. Si se le concede tiempo y espacio para girarse, su visión puede desequilibrar la defensa iraní; eso sí, debe tener cuidado tras ver una amarilla.

El centrocampista iraní Saman Ghoddos tratará de frenar esa creatividad. Fue clave en la segunda jornada ante Bélgica y ahora deberá mostrar disciplina sin balón para proteger a su defensa en el Seattle Stadium. Junto a Saeid Ezatolahi, debe cerrar espacios, presionar la salida de balón de Lasheen y proteger a la defensa para evitar que Egipto imponga su dominio en el centro del campo.

¿Cómo se presentan las posibilidades del Grupo G?

Tras la segunda jornada, el Grupo G está más abierto que nunca. Egipto lidera con 4 puntos y una diferencia de goles de +2, gracias a su victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda.

Irán es segundo con dos puntos y diferencia de goles 0, igual que Bélgica tras su 0-0 ante los europeos. Nueva Zelanda cierra con uno. El duelo de la tercera jornada en el Seattle Stadium es decisivo: ambas selecciones luchan por la clasificación directa o por un lugar en la repesca.

Si Egipto gana

Una victoria del equipo de Hassan llevaría a los Faraones a 7 puntos, garantizándoles el primer lugar del grupo y el pase directo a dieciseisavos. En cambio, Irán se quedaría con 2 puntos. Si pierden y Bélgica vence a Nueva Zelanda, Irán bajaría al tercer o cuarto puesto, sin opciones de repesca y fuera del torneo.

Si Irán gana

Si los de Ghalenoei ganan, sumarán cinco puntos, superarán a Egipto y avanzarán a dieciseisavos como primeros o segundos, según la diferencia de goles de Bélgica. En cambio, Egipto se quedaría con cuatro puntos y necesitaría ayuda del otro partido o aspirar a ser uno de los mejores terceros.

Un empate dejaría a Egipto con cinco puntos y casi garantizada la clasificación como primera o segunda del grupo, siempre que Bélgica no mejore su diferencia de goles.

Un empate en Washington dejaría a Egipto con cinco puntos y le daría el pase a eliminatorias como líder de grupo, siempre que Bélgica no revierta una diferencia de goles muy amplia. Para Irán, ganar le mantendría segundo si Bélgica empata o si Nueva Zelanda le resta puntos sin goleada. Empatar evita la eliminación, pero quedar tercero con tres puntos y diferencia 0 obliga a esperar resultados ajenos, lo que hace la clasificación muy inestable frente a la mayor seguridad de tener cuatro puntos.

Noticias de los equipos y convocatorias

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, aún no ha confirmado el once inicial ni se han reportado bajas por lesión o sanción. Se esperan actualizaciones cercanas al inicio del partido.

El seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, tampoco ha confirmado el once y no se han reportado lesiones o sanciones. Más detalles llegarán en los días previos al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 H. Abdelmaguid Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Egipto ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 sobre Nueva Zelanda el 22 de junio, su primer triunfo en un Mundial. Antes, empataron 1-1 con Bélgica en su debut y cayeron 2-1 ante Brasil en un amistoso de junio. Antes, venció 1-0 a Rusia y empató 0-0 con España.

Irán suma dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos, sin perder. Su resultado más reciente fue un 0-0 con Bélgica el 21 de junio, y antes empató 2-2 con Nueva Zelanda el 16 de junio en su debut mundialista. Antes del torneo venció 2-0 a Malí, 3-1 a Gambia y 5-0 a Costa Rica. Ha marcado siete goles y encajado tres en esos cinco partidos, pero aún no ha marcado en sus dos Mundiales.

Historial de enfrentamientos

No hay datos disponibles sobre los cinco últimos encuentros entre Egipto e Irán. Los registros históricos oficiales de este enfrentamiento se actualizarán cuando se disponga de la información.

Clasificación



