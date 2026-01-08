Egipto vs. Costa de Marfil, Copa Africana de Naciones: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Egipto y Costa de Marfil se enfrentan este sábado 10 de enero, a las 20:00 horas (tiempo de España), en el Estadio de Agadir, en Marruecos, por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025.

El partido estará disponible en España a través de Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por Claro Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Claro Sports, con excepcion de Colombia, donde se podrá ver por Win Sports. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports y Fubo Sports.

El partido se disputa este sábado 10 de enero a las 20:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Agadir.

México: 13:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Estados Unidos: 14:00 horas (tiempo del este)

Noticias y posibles alineaciones

Egipto, el equipo más laureado de la Copa Africana de Naciones con siete títulos, se aseguró un lugar en los cuartos de final tras eliminar a Benín por 3-1 en octavos de final. En la fase de grupos, el equipo egipcio terminó primero del Grupo B, con victorias sobre Zimbabue por 2-1 y Sudáfrica por 1-0, además de un empate sin goles con Angola.

Por otro lado, Costa de Marfil, vigente campeón de la Copa Africana de Naciones, también avanzó a cuartos de final con una sólida campaña. El equipo marfileño encabezó el Grupo F tras vencer a Mozambique por 1-0 y a Gabón por 3-2, y empatar 1-1 con Camerún. En octavos de final, confirmó su buen momento al eliminar a Burkina Faso por 3-0.

Egipto: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Ashour; Attia, Fathy, Adel; Salah, Marmoush, Trezeguet.

Costa de Marfil: Fofana; Doue, Kossounou, Ndicka, Konan; Kessie, Sangare, S. Fofana; Diallo, Guessand, Diomande.

Bajas

Egipto

Mohamed Hamdi está lesionado.

Costa de Marfil

Sin bajas.

Historial reciente

Últimos enfrentamientos directos

Clasificación