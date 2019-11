Efraín Juárez: “Si se alinean los planetas volveré a Pumas”

El defensor del Valerenga de Noruega sentenció no cerrarle las puertas a la Liga MX.

El sueño de regresar a Universidad Nacional sigue estando presente para Efraín Juárez, quien no niega volver en un futuro a la , donde jugó para los Pumas, América y Rayados de .

Por ello es que deberán darse ciertas condiciones para que pueda incorporarse al equipo de Míchel González, más aún cuando su actualidad se encuentra en el Valerenga de Noruega.

En ese sentido, el defensor se dio tiempo para recordar una frase de Antonio Mohamed, quien hace unos meses había sido vinculado con , pero terminó por comenzar a dirigir al conjunto regio en una nueva etapa.

“No estoy cerrado, no descarto nada. Ojalá y tenga la fortuna. Si se alinean los planetas y dios quiere, en algún momento podré regresar a Pumas, no depende de mi, depende de muchas circunstancias, a lo mejor regreso a otro club en ”, explicó en entrevista con Goal.

“Obvio. Hay un club donde siempre he querido realizar, jugar y es el club de mi casa, donde debuté, donde siento que es mi casa, si me preguntas claro que siempre me dan ganas, toda la vida siempre te dan ganas porque es tu casa, tu familia”, agregó.

Entre risas, Juárez Valdez recordó que le recriminaron su transferencia al América en el 2012, luego de quedar libre con el FC de , toda vez que tenía cierta pertenencia con Pumas.

“Crecí con toda la idea, me hice y me formé como persona y como jugador siendo Puma. Cuando doy el paso de ir al América se me criticó mucho por esa camiseta que tenía o tengo pegada en mi pecho, tengo amigos que son Pumas y me siguen recriminando eso (entre risas), a veces tenemos un amigo, un primo, un conocido que hace cosas malas, que se va por mal camino (volvieron las risas), y eso me pasó a mi, me fui por mal camino. No me arrepiento de nada, estoy agradecido con todos los clubes. No quiere decir que el amor que le tengo a la camiseta azul y oro se me vaya a quitar algún día, es un sentimiento. Los valores de competitividad es gracias a ellos. Me inculcaron el tema de ser competitivo”, externó.

Aún sin conocer lo que le depara el futuro, Juárez reiteró no cerrar las puertas al futbol mexicano. “Jamás descarto regresar a México. Es mi país, la liga donde crecí, conozco la liga, amo mi país, está mi familia, no descarto, nunca voy a decir que no”.