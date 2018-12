Edwin Cardona, agradecido con Boca y con sed de revancha en México

El volante antioqueño, recientemente presentado por los Tuzos, habló de su paso por el 'Xeneize' y lo que espera en este nuevo reto.

Edwin Cardona llegó casi que de manera sorpresiva a México para incorporarse a los Tuzos del Pachuca. Si bien su salida de Boca estaba definida de tiempo atrás al terminarse el préstamo, sumado a la imposibilidad de comprarlo por parte del equipo argentino, Monterrey aún no había dado señas claras sobre su futuro.

El '10' tuvo sus primeras palabras tras confirmarse su llegada a la Liga MX en lo que considera una "revancha" por la final que perdió jugando para Rayados con su ahora nuevo equipo, pero también agradecido con el fútbol azteca porque "me ha dado mucho".

"Muy contento porque tuve mi primera práctica con mis compañeros. Fue algo importante para mi haber entrado a este club. Mi familia y yo queremos agradecerle al club Pachuca como nos recibieron" indicó el volante colombiano en Fox Sports.

De Pachuca, Edwin ya sabe que "Tiene una muy buena base y uno viene a aportar su granito de arena. Venimos a sumar y a dar lo mejor con el objetivo claro de ganar cosas importantes".

Pero Cardona no olvida su pasado reciente en Boca, una experiencia con altas y bajas, que tuvo un primer año de ensueño y un segundo para el olvido. Aún con la espinita por no haber estado en la final de la Copa Libertadores ante River, tuvo palabras de agradecimiento para todos en el 'Xeneize': "Me ayudaron a crecer como ser humano y como persona. Tengo que agradecerle mucho a Boca y a mis compañeros que estuve allá, que me ayudaron a crecer, porque fueron jugadores con mucha experiencia. Fue una experiencia bonita".

El artículo sigue a continuación

Fueron 43 partidos en el equipo de Guillermo, los mismos que le sirvieron para madurar más en su evolución como jugador y llegar preparado a un nuevo desafío en México, donde aún no ha logrado títulos oficiales.