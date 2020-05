Eduardo Lara quiere volver a dirigir en El Salvador

El técnico sudamericano comentó que ha tenido varios ofrecimientos del fútbol local.

El recuerdo de Eduardo Lara en El Salvador sigue vigente y es que el técnico colombiano, que llegó al país para dirigir las selecciones menores terminó como el técnico del combinado mayor cuscatleco.

Tras su salida en el 2018, cuando la FESFUT le dijo que no podía seguir pagando su salario y el de sus colaboradores, las ofertas desde este país no le han faltado: “Una vez me llamó el presidente de Santa Tecla, otra vez, del FAS. Hace poco me llamó Alejandro González, el vicepresidente del Águila, pero los números que me ofreció no daban… Siempre hay lazos con el país. Algún día voy a volver a El Salvador. De allí sólo tenemos buenos recuerdos”, dijo Lara en una plática con el programa especial del Comité Olímpico de El Salvador.

Más equipos

También tuvo palabras de elogió para el delantero Fito Zelaya: “No vi un delantero en el país con las condiciones de Fito, estuvo a punto de ir al América de . Quisiera tenerlo en uno de mis equipos porque los movimientos que él maneja en el área es para explotarlo”.