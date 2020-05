Edson Álvarez: "Me gustaría jugar en River o Boca"

El mexicano reconoce que le llama la atención la Superliga Argentina y revela que en algún momento le gustaría jugar en uno de los grandes del país.

Edson Álvarez reveló que en un futuro le gustaría jugar en la Superliga Argentina, pues se trata de un campeonato que le llama la atención. Es por eso que el Machín no dudaría un segundo si se le presenta la oportunidad de llegar a River o Boca.

"Me gusta mucho el futbol argentino, es un futbol de mucha garra y entrega, obviamente me gustaría llegar a River o Boca, esos son los dos más grandes", dijo el futbolista del y la Selección mexicana en una transmisión en vivo por Instagram.

¡Hoy @Chivas está de fiesta por sus 1️⃣1️⃣4️⃣ años! 🔴⚪️



Un año más para uno de los clubes con más historia en 🇲🇽



¿Crees que este año podrán añadir otro trofeo a sus vitrinas? 🏆🤔 #114DeChivas pic.twitter.com/W27UvG5OQb — Goal México (@goalmex) May 8, 2020

Álvarez tuvo un accidentado primer año en Europa, donde pasó buenos y malos momentos. Sin embargo, el ex América valora el aprendizaje y además destaca el crecimiento que ha tenido gracias a la llegada del Tata Martino a la Selección mexicana.

Más equipos

"Me dio la inyección de confianza para dar el salto a Europa, desde que llegó el Tata me demostró la confianza que me tiene. Me acerqué a él para tomar la mejor decisión y esos fueron los temas que toqué con él", concluyó el defensa mexicano.