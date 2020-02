Edson Álvarez, afectado en el Ajax por la ausencia de su esposa e hija

El mexicano reveló que estar lejos de su familia le ha hecho las cosas más difíciles en el conjunto holandés, donde actualmente no tiene minutos.

Edson Álvarez ha perdido protagonismo en el Ajax y actualmente es habitual verlo en el banquillo de suplentes, principalmente luego de la eliminación en la . El Machín reconoce que ha tenido problemas de adaptación y al mismo tiempo revela que este proceso ha demorado más de lo previsto por motivos personales.

"Aquí lo importante es aguantar de la mano de mi familia. Han sido dos meses difíciles porque no he estado con mi novia y con mi hija por temas migratorios. Imagínate, son cosas que a veces piensan que no tienen nada que ver pero tienen muchísimo que ver porque yo estando acá solo, sin mi hija principalmente", dijo en diálogo con TUDN.

El canterano del América ha sido duramente cuestionado por la prensa local, así como por otras personalidades del Ajax como Ronald de Boer. Sin embargo, Álvarez se muestra tranquilo y espera el momento para demostrar en el campo que tiene el nivel necesario para recuperar el lugar que en algún momento tuvo en el equipo de Ten Hag.

"Son cosas que también algunas veces ni yo mismo lo podía explicar, cosas que ya no me corresponden. A mí lo que me corresponde es seguir entrenando, dar mi cien como lo hice desde América, en selección, son decisiones que uno no entiende, que toma el cuerpo técnico pero yo estoy muy tranquilo", explicó el versátil jugador mexicano.