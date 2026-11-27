¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con restricciones geográficas? En esos casos, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda a la plataforma oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de emisión.

Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de emisión. Regístrese y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: hora del partido

Bundesliga II - Jornada 13 28 nov 2026 - 07:00 Rudolf Harbig Stadion

El Dynamo Dresden recibe al St. Pauli en el Rudolf-Harbig-Stadion de Dresde en un partido de la 2. Bundesliga. Se enfrentan dos equipos en situaciones diferentes en la clasificación.

El conjunto local ocupa la 13.ª posición y quiere dejar atrás la zona media de la tabla para escalar puestos. Su entrenador, Thomas Stamm, llega respaldado por unos resultados recientes sólidos.

En su último partido, el Dresden empató 2-2 a domicilio ante el Kaiserslautern. Antes había ganado 3-0 al Greuther Fürth y, en la Copa de Alemania, se impuso 2-0 al Schalke 04.

El St. Pauli llega en la octava posición tras una etapa de resultados irregulares. Después de las derrotas ante el Núremberg (1-3) y el Magdeburgo (1-4), ganó 2-0 al VfL Bochum en su último encuentro.

Su entrenador, Marcel Rapp, ha conseguido así enderezar el rumbo. En Dresde se verá si su equipo mantiene el impulso en su visita a Sajonia.

Aquí le contamos dónde puede seguir el partido en directo.

La semana del Dynamo Dresden y el St. Pauli: ¿qué ha pasado?

El Dynamo Dresden ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. En el más reciente empató 2-2 ante el Kaiserslautern. También ganó 3-0 al Greuther Fürth y 2-0 al Schalke 04 en la Copa de Alemania. Su balance es de 10 goles a favor y cuatro en contra, y dejó su portería a cero en tres ocasiones. El St. Pauli suma una victoria, dos empates y dos derrotas. En su último partido ganó 2-0 al VfL Bochum, después de perder 1-4 ante el Magdeburgo. Su balance goleador es de cinco tantos a favor y ocho en contra, y dejó su portería a cero en dos encuentros.

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: alineaciones

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: estado de forma

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: enfrentamientos directos

Dynamo Dresden vs. St. Pauli: clasificación