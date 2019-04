Duvan Zapata, cerca de retornar al Napoli

El delantero colombiano del Atalanta podría volver a los azules por expreso pedido de Carlo Ancelotti.

El delantero colombiano Duván Zapata está teniendo la mejor temporada de su carrera: es una de las sensaciones en el fútbol de Europa y sueña con meter al por primera vez en la historia a la .

El surgido del ya suma 20 anotaciones con la escuadra de Bérgamo, un gol más que Cristiano Ronaldo, el líder de la . De hecho, el cafetero se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la en registrar 14 conquistas en 8 partidos consecutivos.

En ese sentido, el diario La Gazzetta dello Sport lo comparó con Lionel Messi: “Atalanta, una máquina de gol. Y solo Messi ha marcado más que Zapata”, tituló el periódico el pasado 1 de abril.

Y esta jornada, Il Corriere dello Sport aseguró que el futbolista está a un paso de retornar al por expreso pedido del técnico Carlo Ancelotti. El colombiano llevó la camiseta azul desde 2013 hasta 2015 para luego ser prestado a por dos años. Regresó en 2017 solo para ser vendido a .

La operación, según el portal, contempla una cifra superior a los 26 millones que percibe en la tienda oróbica, conjunto al que recaló como el mejor pagado en la historia.

Con motivo de su llegada al club de Blucerchiato, dijo: "En Napoli fui marginado. Fue dificil. Regresé sabiendo que tenía que irme inmediatamente, pero me vendieron el último día de mercado. De Laurentis le dijo tres veces a Turín que yo no le importaba demasiado. Soy grande y necesitaba una buena preparación, en cambio me calenté con el equipo y luego entrené solo”.

Ahora, De Laurentis parece haber cambiado de opinión, "tanto como para incluirlo en la lista de jugadores evaluados para el futuro" como se indica en el citado medio.