Dudas sobre el sustituto de Memphis Depay: «Es una versión inferior de él»

Memphis Depay está en la lista final de Países Bajos para el Mundial, pero aún no se sabe si Ronald Koeman le pondrá de titular. En KieftJansenEgmondGijp debaten quién es el delantero ideal para la Orange.

«Soy fan de Brian Brobbey, ya lo he dicho», afirma Rob Jansen. «Pero no creo que Wim Kieft lo ponga de titular».

«Brobbey es una versión inferior de Depay», afirma Kieft, que duda del ariete que brilló en el Sunderland. «Depay es fuerte con el balón y se le puede pasar; Brobbey también lo hace bien».

“Pero le falta juego individual”, añade el analista de Haarlem para justificar su escepticismo sobre el exjugador del Ajax. “Así que estoy curioso por ver si Koeman se decanta claramente por Malen. Es diferente, tiene confianza y también va al Mundial”.

El presentador Michel van Egmond recuerda que «el estado de forma del día» cuenta mucho y que Malen ha mostrado en la Roma estar en plena forma. «Y allí se queda», concluye Jansen.

Koeman también puede elegir a Wout Weghorst, quien, pese a una temporada decepcionante en el Ajax, confía en la llamada del seleccionador.

Memphis jugó 45 minutos con el Corinthians el miércoles por la noche, pero el club brasileño cayó 0-2 ante el argentino Platense en la Copa Libertadores.