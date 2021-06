Dudamel dijo adiós a la U con su resultado favorito: un empate que no deja nada

El venezolano nunca encontró el funcionamiento para sacar provecho de su propuesta y en el Municipal sumó mediocridades y un tanteador sin movimientos

Si ya eran once, ¿por qué no doce? Rafael Dudamel dirigió su último compromiso como entrenador de Universidad de Chile sumándole otro punto a los Leones en el Torneo Nacional, uno que poco les sirve para acercarse a los primeros lugares, pero que al menos en el primer tiempo dejó la sensación de que podía convertirse en tres por la disposición ofensiva azul del arranque. Como casi siempre, no pudo ser.

Imágenes y estadísticas de Palestino 0-0 U. de Chile

En total, fueron 12 igualdades, 8 triunfos y 6 derrotas, aunque tal y como en buena parte del proceso del venezolano, se diluyeron las construcciones de ataque. Palestino -que tampoco hizo demasiado para ganarlo- no permitió que el vicecampeón mundial juvenil se despidiese entre alegrías, su último anhelo en el que dejará de ser su trabajo en las próximas horas.

Fue un partido abierto el de este sábado en la fría La Cisterna, que fue adornada desde los parlantes por música árabe en las pausas y el aliento pregrabado de los Baisanos y su bandita. El Tino no contaba con Bryan Carrasco ni Luis Jiménez y sabía el Coto Sierra que una derrota no le convenía por ningún lado. Entonces debió rebuscárselas el '10' para mantener a los suyos concentrados, no perder segundos importantes y disputar su opción contra una U de despedidas que tampoco cuajaba por completo lo trabajado en la semana, la última antes del parón por Copa América.

La escuadra laica entra en la hora de las definiciones. Los nuevos dueños de Azul Azul enfrentan el desafío de convencer con un proyecto que obligatoriamente debe mostrar una mejor cara, una a la altura de la historia y del plantel que por nombres no se queda.

Después de las chances aisladas del comienzo, el cerrojo de Toselli y una zaga local que con los minutos encontró solidez, en el complemento creció la tienda árabe e incluso encontró el gol en Sánchez Sotelo, mas adelantado y no convalidado. Sin Andía, en La Roja, Augusto Barrios pudo sacar a relucir sus credenciales aunque picar no es su fuerte y lo volvió a demostrar. Sierra sabe que perderá a Jonathan Benítez, con destino Pumas de México, y aprovechó sus desbordes por última vez.

Dudamel se peleó con los árbitros por un reingreso de Barticciotto, le pasó la posta a su ayudante Mathías Martín para que ejecutara la mayoría de las instrucciones y volvió al costado de la cancha en el desenlace. Al 0-0 sabatino le faltó gol, elaboracion, creatividad y fiereza para definir acciones. Por lo visto, un proceso tan olvidable como el del saliente DT no tenía cómo culminar bien.