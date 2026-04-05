Dos jugadores del Ajax, objeto de las burlas de ESPN: «¿Pero qué es esto, tío? ¡Jajajaja!»

El Ajax ha vuelto a sufrir un duro revés con la derrota ante el FC Twente, algo que, como es lógico, no pasa desapercibido en el estudio de ESPN. En «Dit Was Het Weekend» de ESPN, Kenneth Pérez y Bram van Polen analizan en profundidad el partido del sábado.

Van Polen observó que el Ajax intentó en algunos momentos ejercer una presión alta, pero que el Twente supo esquivarla a la perfección. Según el analista, los visitantes demostraron más «astucia» en determinadas situaciones. Para ello, señala el primer gol, en el que el Twente aprovechó inteligentemente el posicionamiento del Ajax.

«Se ve que un jugador como Rots piensa: Gaaei se adelanta, así que yo me voy a colocar un poco más al centro. Esa es precisamente la visión de juego que quieres ver», explica Van Polen. Debido a ello, el Ajax no pudo cubrir bien y se creó un espacio del que el Twente se aprovechó al máximo. Según él, en el desarrollo de ese ataque las cosas se torcieron aún más para los de Ámsterdam.

Van Polen enumera los errores que precedieron al gol en contra. «Mokio podría haberle cerrado el paso, Weghorst quizá debería haber seguido corriendo más… salen tantas cosas mal». Concluyó que en el Ajax siempre falta un poco y que los pequeños detalles tienen grandes consecuencias. «Es demasiado fácil cómo acaba entrando ese balón».

Pérez se hace eco de ello y se centra sobre todo en el centro del campo del Ajax. «Mokio es poco fiable. Solo reacciona a lo que ocurre, en lugar de anticiparse», afirmó Pérez. Según él, al joven centrocampista le falta la capacidad de reconocer el peligro con antelación. «Un jugador con más experiencia ya estaría en ese espacio desde hace tiempo, esperando a ver qué va a pasar».

El analista danés matiza, sin embargo, las duras críticas dirigidas al joven centrocampista. «Mira, hay muchas críticas hacia Sean Steur y Mokio, pero tienen dieciocho años. No deberían jugar todas las semanas, sino solo veinte minutos de vez en cuando. A menos que estés al nivel de Gravenberch, hay que ir introduciéndolos poco a poco».

Al final del análisis, la atención se desplaza hacia la banda derecha del Ajax, lo que sorprende visiblemente a Pérez. El analista apenas puede contener la risa cuando le pregunta a Van Polen: «¿Qué te pareció la banda derecha del Ajax? ¿Lo asocias con el Ajax?

«Cuando piensas en el Ajax, ¿piensas en Gaaei y Edvardsen? Jajajaja. ¿Qué es esto, tío?», dice el cínico Pérez.