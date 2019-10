D'Onofrio ve a Marcelo Gallardo en un futuro "en Barcelona o Real Madrid"

El presidente de River sueña que el Muñeco siga "muchos años más", pero si se va cree que podría recalar en uno de los gigantes de España.

Marcelo Gallardo está a semanas de dirigir su tercera final de con River, club donde ya se metió en el olimpo de los máximos ídolos por haber ganado las dos que ya disputó. Y Rodolfo D'Onofrio, presidente que lo eligió para el puesto de técnico hace cinco años y que le renovó contrato hasta el final de su mandato en 2021, lo imagina en un futuro en los dos principales clubes de .

En una entrevista que dio a Radio La Red, el mandatario del Millonario analizó el escenario de una posible salida del Muñeco, ya sea ahora o en dos años: "el problema del post-Gallardo lo va a tener el futuro presidente, porque se va a ir conmigo, si es que se va. Mi mandato termina en 2021 y Gallardo termina ahí. Ojalá siga y se quede muchos años más. El contrato no tiene establecido nada económico, tiene libertad absoluta", dijo en principio.

Sin embargo, imaginó una salida anticipada que no ocurrió luego de la final del pasado año pero sabe que es una alternativa, relatando que "no pensé que se podía ir después de Madrid, pero hay que tener energías. Cuando no las tenga es probable que vengan o ".

"Es un animal competitivo, veo difícil que se vaya a un lugar donde no pueda ir por lo máximo. Va a quedar como el mejor técnico que tuvo River", completó.