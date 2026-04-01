Tras una ausencia de más de seis meses de los terrenos de juego, Donny van de Beek se acerca a su regreso. En el reportaje «14 minutos con...» de su antiguo club, el Ajax, confirma que se siente «físicamente muy bien». «Espero poder incorporarme al equipo dentro de unas semanas».

El 23 de septiembre del año pasado, todo salió terriblemente mal para Van de Beek. En el partido fuera de casa contra el Athletic Club, el centrocampista del Girona se rompió el tendón de Aquiles. Van de Beek gritó de dolor y tuvo que pasar meses en rehabilitación. Ahora, por fin, se acerca su regreso.

«Estoy bien», comienza Van de Beek, que cumplirá 29 años a finales de este mes. «Por supuesto, estoy en el camino de vuelta para volver al campo, pero la verdad es que todo va muy bien. Me siento físicamente muy bien. Estoy bastante motivado para volver».

«Ahora estoy trabajando a tope con el fisioterapeuta y entrenando en el campo. Espero poder incorporarme al equipo dentro de unas semanas, así que las cosas pintan bien. Correr por el campo es lo mejor que hay. Llega un momento en que te cansas del gimnasio».

«Como futbolista, lo que quieres es salir al campo y jugar con el balón. Ahora mismo estoy en esa fase. Al final, empiezas a tener cada vez más sensaciones positivas y realmente te pica el gusanillo de volver a jugar al fútbol. Estoy deseando incorporarme al equipo, ya no me queda mucho».

La lesión, sus consecuencias y los meses de rehabilitación no le sentaron nada bien a Van de Beek. «Fue muy duro, por supuesto», reconoce. «Sobre todo los primeros meses. Cuando ocurre algo así, es muy molesto y difícil».

«Porque es un proceso muy largo, y claro, no te apetece nada pasar por eso. Por suerte, ya he podido superarlo y dentro de unas semanas podré volver a unirme al equipo y ayudarles de nuevo. Eso es lo que más me gusta: entrenar con el balón y jugar partidos».

«He trabajado muy duro. Hemos estado entrenando todos los días, también en el gimnasio. Por supuesto, no podía hacer mucho en el campo, y sigo haciendo algo de trabajo en el gimnasio, pero ahora mi atención está de nuevo centrada en el campo. Estamos en la fase final. Queda un pequeño trecho, pero va bien», afirma Van de Beek.