La semana 17 está en pleno desarrollo, y un duelo clave del sábado presenta a dos equipos firmes en la lucha por los playoffs cuando los Houston Texans se enfrentan a los Los Angeles Chargers.

Chargers vs Texans fecha y hora de inicio

Los Los Angeles Chargers y los Houston Texans juegan el sábado 27 de diciembre de 2025, en el SoFi Stadium en Inglewood, California, según el calendario de la semana 17 de la NFL, con inicio programado para las 4:30 pm ET.

Fecha Sábado, 27 de diciembre de 2025 Hora de inicio 4:30 pm ET / 3:30 pm CT / 1:30 pm PT Estadio SoFi Stadium Ubicación Inglewood, California

Cómo ver Chargers vs Texans en TV y transmisión en línea

Canal de TV nacional: NFL Network

Servicio de transmisión:Fubo

Transmisión fuera de los Estados Unidos: DAZN

Houston mantuvo su racha caliente al sobrevivir una dura prueba en casa contra los Raiders la semana pasada, extendiendo su racha ganadora a siete juegos. Esa victoria llevó a los Texans a un récord de 10-5 en la temporada, dejándolos en segundo lugar en la AFC Sur, solo un juego detrás de Jacksonville, líder de la división. El mariscal de campo novato C.J. Stroud ha sido constante todo el año, completando 243 de 372 lanzamientos para 2,628 yardas, 16 touchdowns y seis intercepciones. También ha recibido su parte de golpes, siendo capturado 23 veces, mientras aporta 204 yardas de carrera. El suplente Davis Mills también ha tenido acción, lanzando para 879 yardas y cinco anotaciones con solo una intercepción, junto con un touchdown por tierra.

En el otro lado, los Chargers están en su propia racha. Los Ángeles logró su cuarta victoria consecutiva—y siete victorias en sus últimos ocho juegos—al derrotar a Dallas como visitante. Esa racha tiene a los Chargers con un récord de 11-4, segundos en la AFC Oeste y solo un juego detrás de Denver por el liderazgo de la división. Justin Herbert continúa impulsando la ofensiva, completando 319 de 480 pases para 3,491 yardas, 25 touchdowns y 12 intercepciones. A pesar de ser derribado 49 veces, Herbert también ha usado sus piernas, posicionándose tercero en el equipo en yardas por carrera con 461 yardas y dos anotaciones.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver Chargers vs Texans.

En EE. UU., Chargers vs Texans se transmitirá en NHL Network, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestros servicios de streaming favoritos, Fubo, ambos ofrecen actualmente una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones de TV tradicionales y opciones exclusivas de streaming. En cuanto a conveniencia y cobertura, Fubo destaca como una de las formas más fáciles de ver casi cada jugada y touchdown.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los aficionados sintonizar todas las redes clave que transmiten juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos NFC del domingo, ABC, ESPN para Monday Night Football y la NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los partidos de la temporada regular y de los playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes añadir NFL RedZone por un adicional de $11/mes y mantenerte al tanto de cada serie ofensiva de la liga los domingos.

Mientras que Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo de Thursday Night Football en 2025, los aficionados en los mercados de equipos locales aún pueden transmitir esos partidos de horario estelar a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción todo en uno flexible. Y no es solo fútbol americano — Fubo está cargado con contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada aficionado durante todo el año.

Ver destacados de Chargers vs Texans

Los momentos destacados, actualizaciones en vivo y puntajes del enfrentamiento de la Semana 17 entre los Chargers y los Texans estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te brinda acceso a la acción continua de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, destacados y más. Sigue en sintonía.

NFL+ es el lugar ideal para que los fanáticos revivan juegos completos sin anuncios o vean en vivo partidos locales y en horario estelar. Lo que solía ser gratuito en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunas ventajas adicionales, incluidas el acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo dentro del mercado y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de películas de la NFL sin anuncios y otros contenidos a demanda. Pero el verdadero premio es RedZone, un imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada jugada de anotación en toda la liga. A $15 para el Premium, es la forma más económica de obtenerlo.

Sumándose al cambio en el streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la respuesta a tus problemas.

Puedes ver el juego desde donde estés en el mundo utilizando un servicio VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero de vacaciones o por trabajo, y quieras transmitir el juego en vivo. Incluso puedes probar ExpressVPN sin riesgoscon una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo: consulta la reseña de los mejores servicios de VPN aquí.