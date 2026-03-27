Dónde ver en México transmisión en vivo de fútbol de Bundesliga

La Bundesliga cuenta con los 20 mejores equipos del fútbol alemán, encabezados por el Bayern Múnich, el indudable rey de la liga y uno de los gigantes de Europa. Los Bávaros son los actuales campeones con figuras de la talla de Harry Kane, Alphonso Davies, Kim Min-Jae, Joshua Kimmich, Luis Díaz, Michael Olise, Jamal Musiala y muchos más.

Sin embargo, equipos como Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Stuttgart y Eintracht Frankfurt encabezan a los perseguidores del gigante alemán, cada uno con sus propias estrellas, nombres como Gregor Kobel, Nico Schlotterbeck, Julian Brandt, Castello Lukeba, Arthur Theate, Ritsu Doan, Angelo Stiller, Alejandro Grimaldo, Exequiel Palacios y muchos más.

La lucha por el título, los puestos a competiciones continentales y por evitar el descenso prometen muchas emociones y partidos de alto nivel, intensidad y calidad técnica y táctica.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA BUNDESLIGA

La Bundesliga es transmitida en exclusiva en México por la señal de Sky Sports, a través de sus diferentes canales. Es ahí dónde podrás seguir en vivo toda la acción del balompié alemán, con el Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Stuttgart y el resto de clubes de la máxima categoría.

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Últimos campeones de la Bundesliga

Bayern Múnich es dueño absoluto del fútbol alemán con nueve de los últimos 10 trofeos disputados en sus vitrinas, con Bayer Leverkusen como el único equipo en arrebatarles el título en estos últimos 110 años. Por su parte, Borussia Dortmund es quien suma más subcampeonatos en dicho lapso con cinco torneos terminados en la segunda posición de la clasificación, seguido del RB Leipzig con dos segundos puestos. Otros en intentar y fallar fueron Stuttgart y Schalke 04.

En el palmarés histórico la diferencia también es abrumadora a favor de los Bávaros, quienes suman 34 títulos, seguidos por Nürnberg (9), Borussia Dortmund (8), Schalke 04 (7), Hamburgo (6), Stuttgart (5), Borussia Mönchengladbach (5), Kaiserlautern (4), Werder Bremen (4) y RB Leipzig (3).

De hecho, la sequía más larga sin trofeos del Bayern Múnich es su primer y segundo trofeo, entre 1932 y 1969. Desde entonces, los Bávaros no han pasado más de cuatro temporadas consecutivas sin ganar el campeonato de liga.

Temporada Campeón Subcampeón 2024-25 Bayern Múnich Bayer Leverkusen 2023-24 Bayer Leverkusen Stuttgart 2022-23 Bayern Múnich Borussia Dortmund 2021-22 Bayern Múnich Borussia Dortmund 2020-21 Bayern Múnich RB Leipzig 2019-20 Bayern Múnich Borussia Dortmund 2018-19 Bayern Múnich Borussia Dortmund 2017-18 Bayern Múnich Schalke 04 2016-17 Bayern Múnich RB Leipzig 2015-16 Bayern Múnich Borussia Dortmund

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