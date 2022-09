Dónde ver el partido de Once Caldas hoy en la Liga BetPlay: rival, horario, canal de tv y streaming en vivo

El Blanco de Manizales afronta el segundo campeonato con la ilusión de estar en los Cuadrangulares.

El Once Caldas de Manizales es uno de los equipos más tradicionales e históricos del fútbol colombiano, que marcó una etapa dorada en el 2004 con el título de la Copa Libertadores y que constantemente busca volver a ser protagonista del campeonato local.

El 'Blanco blanco' llega a la Liga BetPlay del segundo semestre del 2022 con la necesidad de volver a ser parte de los Cuadrangulares semifinales y pelear la opción del título para cortar la racha de 12 años sin ser campeón.

En Goal le damos a los aficionados albos las opciones para seguir al equipo en esta campaña por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Once Caldas vs. Jaguares FECHA Sábado, 1 de octubre ESTADIO Palogrande, Manizales HORARIO 16:05

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

Once Caldas

El partido se podrá ver por televisión cerrada a través de Win Sports + este sábado 1 de octubre a partir de las 16:05 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos comparte los siguientes datos previos del partido:

• Jaguares de Córdoba ganó cuatro de sus últimos seis partidos ante Once Caldas en Primera División (4V 1E 1D), tras haber ganado apenas uno de sus primeros ocho partidos ante los Albos en el torneo (1V 3E 4D).

• Once Caldas no ha perdido en sus siete partidos en casa en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022 (4V 3E). Es su mejor racha invicta como local en una misma edición del torneo desde que no perdió sus 10 partidos en casa en el Finalización 2018 (8V 2E).

• Jaguares de Córdoba no ganó en sus últimos 10 partidos en Primera División (4E 6D). Es su peor racha sin victorias en el torneo desde una secuencia de 13 partidos sin ganar entre octubre de 2020 y enero de 2021 (9E 4D).

• Once Caldas es el equipo que menos regates intentó en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022 (131). El equipo también tiene la peor efectividad del torneo en regates intentados (33.6%).

• Jaguares de Córdoba es el único equipo que no ha logrado anotar en los primeros 15 minutos y en los últimos 15 minutos de sus partidos en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022.