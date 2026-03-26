Dónde y cómo ver la Ligue 1 2025-26: En vivo online, streaming, TV y partidos

La Ligue 1 es la casa del nuevo rey de Europa, el PSG, club que además es amo y señor del balompié francés desde hace más de una década. Con algunos de los mejores futbolistas del planeta, los parisinos son la atracción principal del campeonato, con su recién obtenido campeonato de la Champions y su flamante ganador del Balón de Oro en el francés Ousmane Démbéle, junto a un nuevo grupo de figuras que ha dejado atrás lo logrado por antiguas estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar y Zlatan Ibrahimovic.

Sin embargo, el fútbol francés cuenta con otros equipos de prestigio, gigantes dormidos que esperan regresar al protagonismo, como Olympique de Lyon y Marsella, sin olvidar a otros cuadros con planteles interesantes, como Mónaco y Lille.

PSG es el actual campeón y ha levantado el trofeo de liga en 11 de las últimas 13 temporadas (Mónaco en 2018 y Lille en 2021), por lo que es el rival a vencer con un presupuesto que parece crear una brecha gigantesca entre ellos y sus rivales.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA LIGUE 1 2025-26

La Ligue 1 2025-26 estará disponible en España por la señal de TV5Monde, pero solo un compromiso por jornada y en México por Caliente TV. En Sudamérica se podrá seguir el torneo en ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos estarán las opciones de Fanatiz, beIN Sports y Fubo Sports.

PAÍS O ZONA SEÑALES DE TV Y STREAMING España TV5Monde México Caliente TV Sudamérica ESPN, Disney+ Estados Unidos Fanatiz, beIN Sports, Fubo Sports

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Últimos campeones de la Ligue 1

PSG se ha convertido en el dueño del balompié francés y prueba de ello son sus ocho títulos en las últimas 10 temporadas, con Lille y Mónaco siendo los únicos clubes en arrebatarle la corona de manera momentánea. Otros equipos como Marsella, Lens y Olympique de Lyon lograron el subcampeonato, pero no llegaron a ser una verdadera amenaza para las poderosas plantillas que ha armado el equipo parisino en la última década.

En el palmarés histórico la ventaja es también para el PSG, pero la ventaja no es tan amplia. Los parisinos suman 13 títulos de liga, seguido por Saint-Étienne (10), Marsella (9), Mónaco (8), Nantes (8) y Olympique de Lyon (7). Sin embargo, dado el presente del balompié francés, da la impresión que la brecha entre el PSG y el resto seguirá aumentando en el corto y mediano plazo, incluso es posible que se vuelva inalcanzable dentro de una década.

Temporada Campeón Subcampeón 2024-25 París Saint-Germain Olympique Marsella 2023-24 París Saint-Germain Mónaco 2022-23 París Saint-Germain Lens 2021-22 París Saint-Germain Olympique Marsella 2020-21 Lille París Saint-Germain 2019-20 París Saint-Germain Olympique Marsella 2018-19 París Saint-Germain Lille 2017-18 París Saint-Germain Mónaco 2016-17 Mónaco París Saint-Germain 2015-16 París Saint-Germain Olympique Lyon

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