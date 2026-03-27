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Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Dónde y cómo ver la Champions League 2025-26: En vivo online, streaming, TV y partidos

Liga de Campeones

Los mejores equipos de Europa luchan por levantar el trofeo más prestigioso del planeta a nivel de clubes.

La Champions League 2025-26 promete muchas emociones con los mejores equipos europeos de la actualidad. Con el trofeo más prestigioso del planeta a nivel de clubes en juego, PSG llega como campeón defensor frente a la élite continental.

Equipos como el Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Múnich y Liverpool buscan regresar a la cima que alcanzaron en años recientes. Inter de Milán busca dar el último paso y levantar el título que se le ha negado en sus últimas dos apariciones en finales, mientras Barcelona quiere aprovechar su plantilla actual para volver a ser reyes de Europa, objetivo que no han alcanzado desde 2015.

Con el formato de fase de liga se esperan grandes cruces incluso antes de las rondas de eliminación directa.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-26 

La Champions League 2025-26 estará disponible en España por las señales de Movistar en M+ Liga de Campeones y en México por FOX y Caliente TV o TNT Sports y HBO MAX, de acuerdo al partido. En Sudamérica se podrá seguir el torneo en ESPN y Disney+, así como en FOX Sports para Argentina. Finalmente, en Estados Unidos estarán las opciones de Paramount+, ViX Premium, TUDN, CBSSN y UniMás, dependiendo del juego.

PAÍS O ZONASEÑALES DE TV Y STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones
MéxicoFOX, Caliente TV, TNT Sports, HBO MAX
SudaméricaESPN, Disney+
Estados UnidosParamount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN
Mira los grandes torneos en Disney+
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Mira los grandes torneos en Max
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Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

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Últimos campeones de la Champions League

Entre los últimos ganadores del cermanen continental resalta el Real Madrid con cinco títulos en las últimas 10 ediciones, mientras que sobresale la ausencia del Barcelona, ganador del torneo por última ocasión en la temporada de 2014-2015. Del resto de nombres hay pocas sorpresas, con clubes importantes entre aquellos que levantaron el trofeo, como Liverpool, Manchester City, Bayern Múnich y PSG. Los italianos no se han coronado desde 2010, cuando lo consiguió el Inter de Milán,  a quien le han negado la corona en la final en dos ocasiones en los pasados 10 años. Asimismo, cuadros como Atlético de Madrid, Juventus, Tottenham y Borussia Dortmund se quedaron a un paso de obtener el campeonato. 

TemporadaCampeónResultado de la Final
2024-25París Saint-GermainParís Saint-Germain 5-0 Inter de Milán
2023-24Real MadridReal Madrid 2-0 Borrusia Dortmund
2022-23Manchester CityManchester City 1-0 Inter de Milán
2021-22Real MadridReal Madrid 1-0 Liverpool
2020-21ChelseaChelsea 1-0 Manchester City
2019-20Bayern MúnichBayern Múnich 1-0 Paris Saint-Germain
2018-19LiverpoolLiverpool 2-0 Tottenham
2017-18Real MadridReal Madrid 3-1 Liverpool
2016-17Real MadridReal Madrid 4-1 Juventus
2015-16Real MadridReal Madrid 1(5)-(3)1 Atlético de Madrid

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