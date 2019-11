Papeleo, el impedimento para que Efraín Juárez no continuara en Barcelona

El defensor del Valerenga destapó los motivos por los que no pudo seguir con su carrera en el club blaugrana.

Efraín Juárez, lateral derecho que fue fichado por el FC en el 2006, aceptó que pequeños detalles impidieron que pudiera comenzar su carrera en Europa con la entidad blaugrana.

“(Fueron) muchas circunstancias, no era un tema futbolístico, llegué y no tenía pasaporte comunitario, el equipo de segunda B había descendido, en tercera no se permitían extranjeros, era un tema de papeleo, había firmado un contrato de cuatro años con Barcelona”, explicó en entrevista con Goal.

El canterano de Universidad Nacional llegó a Barcelona sin un documento que pudiera acreditar la nacionalidad española, algo que sumó a la limitante de extranjeros en la categoría.

“Tenían la intención de que el segundo equipo ascendiera a segunda división y fue todo lo contrario: descendió, no se podían extranjeros, me querían mandar a préstamo, fue un tema de mucho más allá un tema de escritorio. No fue un tema de que ‘jugué, tuve mi oportunidad y no la aproveché’, fue por el tema de escritorio, pasaporte”, mencionó.

Por ello es que la institución bajo la presidencia de Josep María Bartomeu optó por dejarlo libre en 2008, siendo vendido dos años después por los Pumas al futbol de .

“Me querían mandar a préstamo, no estaba seguro. Por eso tengo tanto amor a mi club, a Pumas, cuando los necesitaba entre qué iba a pasar, mi futuro era incierto me abrieron la puerta, tu familia siempre te va a abrir la puerta. Tengo la fortuna de regresarles ese cariño, esa oportunidad, amor con una venta importante que dejó dinero a Pumas cuando me fui a ” dijo.

En su paso por la , Efraín encontró problemas de infraestructura, así como “lagunas” que impedían que pudiera catalogarlo como profesional. Además, en referencia a Carlos Vela, dijo que no debe extrañar lo que ha conseguido con Los Ángeles FC.

“No pasó tanto tiempo en Europa de paseo. Carlos lo hizo, lo demostró. Nos sorprendemos en algún momento, pero los que lo conocemos no nos sorprende. Debe de tener algo, lo fichó el a los 17 años”, puntualizó.