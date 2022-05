Diego Martínez (DT de Tigre), exclusivo para GOAL: "En nuestro país, sin perder lo que nos identifica como futbolistas argentinos, debemos permitirnos evolucionar el juego"

Tras una extensa carrera como futbolista en el ascenso argentino y algunos destinos variados como Guatemala, Grecia y Colombia, Diego Martínez (43) decidió ser entrenador. Su primera experiencia fue en Ituzaingó, institución que militaba en la última categoría del fútbol nacional. Luego pasó por Cañuelas y Midland, ambos en la Primera C y más adelante ascendió de la B Metropolitana con Estudiantes de Buenos Aires. Tras dirigir una temporada en la B Nacional tuvo su chance en la máxima categoría: la ilusión en Godoy Cruz duró apenas nueve encuentros. Recaló en Tigre, a quien sacó campeón de la B Nacional. Actualmente llevó al Matador a pelear los primeros puestos de la Zona B de la Copa de la Liga 2022 y sueña con mucho más.

Pasaste por todas las categorías del fútbol argentino, en qué te nutrieron y qué diferencia hay entre categorías.

Primero, experiencias. Conocer las particularidades de cada categoría, de cada equipo, las realidades de los jugadores. Si bien la esencia es la misma, tenés que tener la cabeza abierta para adaptarte a las realidades. Lo que uno intentó, se formó como entrenador, bajarlo a la realidad de lo que le pasa a cada institución, en cada categoría y sobre todo a cada futbolista. (Desde lo futbolístico) Tratar de jugar con la exigencia. Nos apasiona como cuerpo técnico el proceso metodológico y el día a día de trabajo, y tratar de poder medir esa exigencia. La idea madre es la misma, la planificación es muy similar a cuando arrancamos en la D (con la evolución lógica de los años). Pero sí entender, cada categoría tiene su particularidad. Porque a los chicos que ahora están en Primera División también hay que entenderles ciertas cuestiones. Cada uno desde un lugar distinto, pero no olvidarse de lo relacional y de que estamos tratando con seres humanos.

¿Cuáles serían las particularidades de Primera División?

Le pasan cosas como a cualquier futbolista, tienen estados de ánimos que le afectan para bien o para mal. Son realidades distintas. Capaz que un futbolista de Primera División o de élite está esperando una venta más importante y no se le dio, y el chico de la D diría “cómo vos te ponés mal por eso”. Pero obviamente que el chico de la D se moriría de ganas de estar en esa posición, y capaz que alguno no tendría que trabajar fuera de horario para seguir con su sueño de ser futbolista. Pero las dos tienen importancia a la hora de tratar de tenerlas en cuenta, a la hora de la exigencia y la hora del día a día del trabajo.

Sobre tu experiencia en el Proyecto Barcelona: ¿Pudiste trasladar algo de la cultura del club a tu forma de juego? ¿Se puede llevar a Primera y al fútbol argentino algo de todo eso?

No tuve la posibilidad de conocer la cultura desde adentro, pero sí tuve la posibilidad de viajar en alguna oportunidad. Nos abrieron las puertas en La Masía para ver los entrenamientos, justo también estaba el Tata (Martino), entonces pude ver tanto del fútbol formativo como de la primera.

Cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Proyecto Barcelona que estaba acá en Buenos Aires con Jorge Raffo, tuve la oportunidad de ver una manera distinta a la que había sido formado como futbolista. Siempre lo pongo como un momento muy importante en mi carrera como entrenador, que me despertó la inquietud de entender la semana de trabajo por otro lado, de otra manera. Tener la posibilidad de conocer el porqué de muchas de las cosas que uno miraba. Entender un poco más ese gran juego y esa forma de sentir el juego que ves en Barcelona, que mantiene una línea que une a los equipos más allá de la particularidad de cada entrenador.

El club tiene una línea que está muy buena, uno se identifica mucho. Sobre todo con entender que la pelota es el medio para comunicarse entre los futbolistas y que todos desde su lugar son importantes y parte del equipo.

¿Si se puede trasladar? No se puede cortar y pegar. Pero la esencia o la manera de sentirlo tiene que ver con lo que sientas como entrenador, en eso uno tiene que estar predispuesto para tratar de evolucionar. Obviamente la cultura, la sociedad… En Europa no es lo mismo que nosotros, pero uno tiene que permitirse tratar de tomar las cosas que le pueden servir para evolucionar.

Yo creo que el fútbol español, de un tiempo a esta parte, ha cambiado muchas cosas del juego y de lo que se veía. De “La furia española” a lo que juega hoy la Selección, que es un placer. Tiene que ver con una cuestión de intentar evolucionar, me parece que nosotros acá en nuestro país, sin perder nuestra esencia, sin perder lo que nos identifica como futbolistas argentinos, que es tan rico y tan bueno, también debemos permitirnos intentar evolucionar el juego y hacerlo mejor. Con nuestras raíces, con nuestra esencia, tratar de hacerlo mejor.

¿Darle un poco de orden a la aventura?

No perder de vista lo importante: la creatividad del futbolista, lo que vivimos cada uno de nosotros en nuestro barrio, en nuestras calles, pero entenderlo o ir llevando los pasos (sobre todo en el fútbol formativo) a los chicos, para sin coartar esa posibilidad, sin cortar ningún proceso de aprendizaje o de maduración, tratar de llevarlo a entender el juego. Hoy es tan profesional el fútbol, es tan de detalles, que ese combo de nuestra esencia bien entendida… Es por eso quizá que salen futbolistas como Lionel (Messi), o como vemos a la Selección jugar tan bien. Que mantengan esa creatividad, esa espontaneidad, dentro de una estructura que lo pueda contener.

Tal vez los refuerzos fueron llegando a último momento, pero imagino que ayudó que conocías a muchos: Retegui, Obando, Colidio, Equi, Roffo, Salomón. ¿Cómo fue esa experiencia de formador? ¿Qué te dio?

Fue un mercado difícil, duro. No solo para nosotros, sino para todas las instituciones. Estos nombres que estaban dando vuelta, si llegaban nos daban la tranquilidad de que yo los pude haber tenido en su etapa formativa, de que los chicos del cuerpo técnico que estuvieron hasta hace poco tiempo en Boca de alguna manera le siguieron también ese proceso de formación (NdR: Adrián Gonzalez y Gustavo Rodríguez). Entonces sabíamos que una parte del trabajo iba a estar ganada y adelantada, en esto del fútbol profesional, que necesitás ensamblarlo lo más rápido posible a la idea y a ser un equipo competitivo, iba a ser una ayuda.

Formador y entrenador de primera son cosas un poco distintas…

(Interrumpe, dubitativo) Sí… no sé.

¿No?

El fútbol formativo tiene sus particularidades, pero considero que soy la misma persona cuando los entrenaba a ellos cuando tenían doce, trece años y ahora. Al Equi lo tuvimos apenas llegamos a Boca. Obviamente hoy es un hombre, en aquel momento era un niño, pero la mirada sigue siendo la misma. Sigue siendo el mismo pibe. En el fútbol profesional vivimos de los resultados, pero yo no lo tomo como algo tan distinto a lo que es la etapa formativa. Porque además uno nunca deja de aprender. Nosotros como entrenadores y el futbolista de élite, el que te marca la diferencia, es el que siempre está predispuesto a querer aprender algo más.

Equi Fernández llegó y rápido pudo ser titular. Se complementa bien con Prediger de interno, y también con el resto del equipo. ¿Cómo fue su llegada?

La ida de Agustín Cardozo a Gimnasia nos hizo buscar un futbolista que pueda reemplazarlo, y buscábamos un futbolista bastante particular, que pudiera jugar de volante central y también acompañado.

A Equi le tocó entrar por la lesión de Lucas Menossi y el equipo logró mucho funcionamiento. No dudabamos de Ezequiel, es un chico que siempre demostró mucha personalidad, eso nos hacía creer que podía ser una alternativa muy válida. Lo está haciendo muy bien, con muchas cosas para aprender, es joven todavía. Está viviendo muchas cosas, como la expulsión ante Huracán. Son cosas que tenés que vivir y, si sos inteligente y las capitalizás bien, seguramente el crecimiento va a ser muy grande. Necesita tener experiencias para ir aprendiendo. Si lo toma de buena manera, y todo lo que le está pasando no corta el proceso que tiene que tener para su maduración, seguirá muy buen camino a convertirse en un gran futbolista.

Tiene una técnica formidable…

Ya de chiquito tenía esto de los controles, que no sabías si era zurdo o derecho. Por eso cuando buscábamos ese reemplazo, no sé si era el puro para esa posición. Para mi lo puede hacer, sin dudas, pero él en esto de apoyarse con otro… Nosotros lo usábamos mucho de interno en la época de Boca, de chiquito. Esos internos mixtos que te dan las dos cosas. Bueno, un poco lo que está sucediendo ahora y lo hace muy bien.

Hablar de nombres propios me parece interesante, en el arco está Marinelli, que es técnicamente muy dotado. No se siente presionado en las salidas, se puede adelantar en el campo y también tiene precisión para sacar en largo. ¿Para vos es importante que el arquero se involucre desde ese lado?

Le damos importancia, muchas de nuestras situaciones de gol son a partir de la salida. Pero entendiendo que la salida es un arma más y no encapricharse de que siempre hay que hacer una salida en construcción desde el arquero al central. A veces, con un pase largo se puede. El tema es trabajar ese pase, o encontrarlo. En realidad es entender lo que está haciendo el rival, cómo te está presionando y dónde está dejando un posible espacio. Si te propone duelo, juego intermedio. Encontrar eso. Esa toma de decisión es lo que te hace marcar una pequeña diferencia, una pequeña ventaja que en Primera División es mínima (de un segundo, quizás). Y si no está el espacio, capaz tenés una ventaja por calidad de futbolista. Entonces decís “lo pongo en duelo a este por más que esté marcado porque sé que va a ganarlo”.

En esto de entender el juego, Gonzalo (Marinelli) es importante porque te da salida en el juego corto, entiende el juego y tiene una calidad tremenda. Entiende cuando sí y cuando no. Tomar riesgos, pero que esos riesgos no nos lleven a situaciones incómodas. Capaz salís de esa situación incómoda, pero empezás a tener la sensación de inestabilidad.

¿Cuáles serían esas situaciones incómodas que generan sensación de inestabilidad?

Vos vas tomando riesgos. Te presionan dos, salís. Te presionan tres, salís. Te presionan cuatro, salís. Te presionan cinco, saliste y ya tenés la sensación de que, bueno, si saliste muy fino es porque los espacios se están achicando cada vez más. Entonces… ¿Será que el espacio está en otro lado, será que hay que encontrarlo en una zona más alta, en zona de volantes o en algún descenso del punta? Porque si te presiona con cinco jugadores, ya no tienen seis o siete atrás, tienen cuatro o cinco. Entonces, en ese juego de intenciones, un equipo va creciendo y se hace cada vez más completo. Cuando puede manejar esas situaciones.

¿Y eso cómo se detecta, lo hacen los futbolistas o el entrenador?

Lo llevan adelante ellos. Lo que nosotros podemos hacer es darle herramientas, imaginarnos situaciones en la semana. Sabiendo que vamos a enfrentar a tal equipo que te presiona mucho, a tal equipo que te entrega la salida… Así que capaz no hace falta trabajar tanto la salida porque hay que trabajar más el ataque organizado en campo rival y las transiciones defensivas porque te espera replegado, recupera y sale rápido.

Tigre es un equipo que mantiene una línea, independientemente de su rival. Más allá de matices propios de cada partido…

Este año se dio mucho eso, pero no nos atamos a un esquema: son los nombres los que te dan el funcionamiento. El año pasado, en el Nacional B, arrancamos con un 4-3-3, por momentos presionamos 4-4-2 y terminamos jugando 5-3-2 o 4-3-1-2. También hay momentos de los futbolistas, que decís “están muy bien estos, hay que ponerlos juntos”, y entonces adaptas. No somos ortodoxos. Tratamos de respetar ciertas cosas de líneas de juego, de cómo nosotros lo sentimos. Porque como lo sentimos es cómo lo transmitimos, y cómo lo transmitimos es como lo toman los jugadores. Si el jugador no te ve convencido, no lo hace convencido.

¿Entonces ponés jugadores juntos si los ves bien, adaptándote?

Es eso, obvio. Y es de toda la vida. Esto que ponen técnico de la actualidad contra el de antes… Es todo mentira, al contrario. Lo que ha evolucionado es algo del entrenamiento, que tenemos que estar predispuestos para darle a los chicos de hoy lo que necesitan. Escuchás a los entrenadores grandes y está buenísimo. El tema es tratar de tener la cabeza abierta para tomar lo que te están diciendo, porque algo te va a servir muchísimo. Lo de separar lo viejo y lo nuevo, no va.

Los laterales del equipo, Blondel y Prieto, sin dudas se están destacando. Ya sea en función ofensiva, con asistencias y goles, pero también son buenos ganando duelos. En tu estructura de juego, qué sentís que te dan los laterales en ataque.

Eso. Tienen que darnos eso. Le explotamos la cabeza con lo defensivo, porque necesitamos que nos den las dos cosas. El lateral tiene que tener las dos cosas. Cuando uno evalúa a un lateral no evalúa solamente si desborda y tira bien el centro. Hay una categoría en estas plataformas donde ves los duelos defensivos: y si no es bueno en duelos defensivos, no lo contratás. Creo que en el fútbol actual, un equipo que quiere ser lo más completo posible, obviamente que está lo ofensivo, entender el juego, los espacios, cuándo pasar por fuera o por dentro, pero también lo otro es importante. Porque tratamos de hacer un equipo equilibrado. Tener el mayor tiempo posible la pelota, y que eso se traduzca en situaciones de riesgo en aquel arco y no en el nuestro. En el fútbol argentino, que es tan parejo, si no estás preparado para lo otro la pasás mal.

Muchas veces los vemos a ambos en ataque, cerca del área rival en simultáneo.

A veces no me gusta mucho cuando están los dos juntos arriba, je. Si se van los dos, Sebastián (Prediger) y Equi (Fernández) tienen que estar compensando porque con la calidad de futbolistas que hay en el fútbol argentino, si no estás bien parado en transiciones empezas a correrlos de atrás. Esta sensación de incomodidad que decía. Parece que llego pero tengo que hacer un esfuerzo muy grande. Si estoy bien ubicado te enfrento y ya es otra cosa. Además le doy tiempo al que atacó para que vuelva más tranquilo. Le damos mucha importancia, no nos gusta cuando el equipo queda mal parado al momento de la pérdida. Porque se van a producir pérdidas, porque todos los equipos la pierden.

Y el estar bien posicionado te ayuda a recuperar más rápido…

Sí, porque las distancias son más cortas. Los recorridos son más cortos. No es lo mismo que dos hombres cubran setenta metros a que haya tres tipos para cubrirlos; ya tenés diez, quince metros cada uno para cada lado. Entonces, como los recorridos son más cortos, estás menos cansado para enfrentar ese duelo.

En una entrevista hablás de “el valor de lo estético”, qué es la estética en el fútbol para vos.

Lo que te emociona, lo que te gusta. Cuando los veo hacer combinaciones a un toque y van para adelante. Cuando veo eso… Es emoción pura. (Hay un pequeño silencio, pensativo) Y también, mirá lo que te digo, miraba por momentos al grupo el otro día contra Huracán, con uno menos, queriendo defender esa ventaja que teníamos y también me emociona. Pero sin dudas me refiero a jugar a esa velocidad y sentir que tenés el poder y el control del juego. Es realmente hermoso.

¿El partido 4-0 ante Platense fue ese partido que un entrenador sueña en la semana?

El artículo sigue a continuación

No sé si hay tanta diferencia. Sí que no es casualidad algunas de las cosas que intentamos hacer. Por lo emocional, lo que significaba el clásico en Primera División en casa con nuestra gente, fue espectacular. Había momentos en los que parecían enajenados estos pibes; querían ir por más. Eso es espectacular.

En ese partido hay una jugada muy marcada, al principio del segundo tiempo, que define Magnin y se va afuera. ¿Se puede decir que es una síntesis de lo que busca el equipo?

Los venía retando porque hicieron uno, dos pases para atrás. Les decía “para adelante”. Hay un asado pendiente, porque les dije que cuando hagan un gol así les iba a pagar uno. Por ahora estoy zafando.