Lainez desmiente enfado tras ser reemplazado en la derrota de Betis

Diego Lainez fue uno de los principales señalados de la derrota de Betis ante Celtic, correspondiente a la última fecha de la Europa League. Pero no por su rendimiento en el campo, ni mucho menos, sino por un episodio en particular: el mexicano fue reemplazado a los 63 minutos y se marchó directo a los vestuarios, algo que no fue bien visto por la afición verdiblanca.

El crack de Villahermosa salió al paso de las especulaciones, explicando los motivos por los cuales no se quedó en el banquillo de suplentes tras el cambio. "Me metí a las regaderas a bañarme por el frío y volví a los 5 minutos a seguir viendo el partido de mi equipo", publicó Lainez a través de su cuenta de Twitter en respuesta a las versiones que circularon al respecto.