Diego Dreyfus, el que influyó en el cambio de Chicharito

Responder a los haters, de forma agresiva si es necesario, entre los preceptos del 'mentor' de CH14.

Javier Hernández, dice un porcentaje de la opinión pública, era uno y ahora es otro. A lo largo de su carrera cambió de uniformes, cortes de pelo e incluso de novias, pero lo que la mayoría —no todos, no se puede generalizar— nota más es el de su actitud que tenía en sus primeros años como futbolista.

Las recientes declaraciones del delantero, quien no jugará la Copa Oro 2019, volvieron a simbrar , a la prensa y a la afición. Meses antes había ocurrido con el "hasta en el éxito de Raúl Jiménez ponen mis mierdas", a lo que le siguió el "tengo el dinero que toda la gente puede soñar, la fama que todo el mundo quisiera".

Varios se preguntan en qué momento Chicharito dejó de ser como antes, cuando no solía dar entrevistas, ni exponerse a los medios o contestarle a sus detractores en las redes sociales. Muchas manos son las que apuntan a su amigo Diego Dreyfus, con quien empezó a congeniar desde que fichó con el .

El tapatío venía de pasar su segunda temporada en el , en la que bajó sus números en consideración con la inicial (26 vs 13). Poco antes en ese año también se separó de Lucía Villalón, con quien se iba a casar. En diciembre del 2016, la española tuvo que ser operada del pulmón tras dos Neumotórax. "Apenas se interesó en ir a verme. Yo esperaba más y me sentí muy sola. A partir de allí comenzó el final de nuestra relación", relató ella a El Español.

Al mes, Chicha ya salía con Camila Sodi en París, , aunque no rebasó más allá de abril porque ninguno quería tener un noviazgo a distancia. En agosto inició su romance con Andrea Duro, la cual duró aproximadamente un año. En octubre del 2018 entabló su idilio con Sara Kohan. Fueron meses de turbulencia para él, pues en alrededor dos años transitó de casi estar comprometido a tres amoríos más.

Entonces coincidió con Dreyfus, quien es un ingeniero, actor, emprendedor y dedicado al coaching. Esto último lo experimentó en la Selección mexicana cuando Juan Carlos Osorio trajo a Imanol Ibarrondo, que ayudó a recuperarse anímicamente al Tri posteriormente del 7-0 en la contra . Hernández Balcázar representaba a uno de sus principales defensores.

"Los asisto para convertirse en personas que merecen resultados extraordinarios. Esto requiere un proceso de cambio y transformación. Jugadores y equipos toman conciencia de lo que están haciendo, pensando y sintiendo de su relaciones personales, conexiones y conversaciones", explicó a Sports Ilustrated el español cuando le preguntaron sobre su profesión.

Dreyfus, por su parte, quien se apoda a sí mismo el , a partir del 2005 impartió conferencias y talleres acerca de dinero, negocios y para "ayudar a mejorar su calidad de vida y discutir el status quo”. Afirma que en la actualidad goza de una tal como la soñó debido a su "constante cuestionamiento”. También cuenta con un libro llamado "Puto el que no lo lea", editado por Porrúa.

Uno de sus videos se volvió viral tiempo atrás. Se tituló El dinero te hace feliz y se encuentra cerca de superar las 30 millones de visitas. En él, Dreyfus postula que una incorrecta dependecia con las monedas ocasiona el vivir esclavizados a un trabajo y las deudas de la tarjeta de crédito. “Prefiero ser millonario, viajar en avión privado y tener un carrazo (...) No lo necesito porque sé quién soy si no tengo ni un peso”, señala mientras habla en una terraza con vista al Caribe.

“Todo estaba planeado: el contenido, la plataforma, el título, los lentes oscuros, el mar de fondo, las malas palabras…”, indicó. Lo que no calculaba, la velocidad con la que se propagó el mensaje y el alcance. Los seguidores de su página se multiplicaron de 20 mil a más de 400 mil.

“Mucha gente me dice que debería pensar en mis emociones y en mis hijos en lugar de ser tan materialista”, reveló en entrevista con El País. Pero él cree que lo primero no suprime a lo segundo: “Yo lloro y hablo de dinero, voy a meditar y me subo a un carrazo”. En su opinión, materialista es aquel que invierte 24/7 en pagar las cuentas. “Es menos materialista hacer mucho dinero para dejar de pensar en él”, sostiene.

Cómo se amigaron Chicharito y Dreyfus es desconocido; sin embargo, este último se ha vuelto en la 'sombra' del futbolista y se les suele ver juntos, incluyendo a su esposa Sarah Kohan.

Algunos followers del delantero consideran que su compañero es una mala influencia para él, dado que le atribuyen que se enfoca más en sus redes y en su look, y que por eso bajó su rendimiento en el campo. El Huracán le enseñó a Javier a confrontar a sus críticos y no quedarse callado así sea con mentadas de por medio. Algo así como amar al prójimo, pero ofender al hater.

"¡Qué horror que no aguanten a alguien que les hable así, que no aguanten las groserías. ¡Están cabrones, así hablo chingada madre! Las groserías no son malas; no son malas las palabras, es la intención que tiene detrás. Prefiero hablar así que un güey que te dice: 'hola, ¿qué tal? y trae la boquita (sic) de chinga tu madre. Prefiero que me diga '¡chinga tu madre!'", exclamó en un live que Diego emitió en su Face.

La trayectoria de este empresario de 40 años explotó en sus veintes, cuando laboraba como vendedor de una compañía multinivel de alimentación. De acuerdo con sus propias estadísticas, en siete años levantó una organización de 32 mil repartidores en seis países y a originar millones de dólares por año.

Esto le facilitó el emanciparse y fundar unos negocios que lo sostienen. Supervisa a más de 70 empleados en una constructora, uno de compra-venta de relojes, un crossfit, una consultoría fiscal, un colegio y una marca de café. Mas su "verdadero don", aclara, consiste en comunicar e inspirar a otros a que consigan la libertad y el éxito. Su proyecto en redes se denomina Te vas a morir, cuyo subtítulo enuncia: ¿Qué estás haciendo al respecto?

"¿Cuál es la razón principal principal por la que le caes mal a la gente?", le interroga Dreyfus al canterano de durante la "Entrevista Pendeja". "Porque no toleran mi luz", contesta el ariete a lo que Diego grita: "¡agüeeeevo!, ¡se está poniendo chingón!". Al fin sabemos de dónde proceden las "cosas chingonas".