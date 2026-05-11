Dick Advocaat vuelve a ser el seleccionador de Curazao

Dick Advocaat, de 78 años, regresará como seleccionador de Curaçao y dirigirá al equipo en el Mundial de Estados Unidos el próximo mes. Reemplaza a Fred Rutten, quien renunció tras la agitación interna en la plantilla y el cuerpo técnico.

El viernes su regreso parecía descartado, pues la federación mantenía a Rutten. Sin embargo, tras intensas conversaciones el fin de semana, la federación decidió devolverle el cargo. Así se cumple el deseo de los jugadores y de patrocinadores clave, como Corendon.

Según fuentes consultadas, los jugadores expresaron en una emotiva reunión su preferencia por Advocaat. El consejo de jugadores comunicó al presidente de la federación, Gilbert Martina, que confiaban más en el técnico de La Haya que en Rutten, quien solo dirigió dos amistosos tras la salida de Advocaat.

A finales de abril, al mejorar su situación personal, resurgieron las esperanzas de su regreso.

El malestar no se debió solo a los resultados —derrotas ante China y Australia—, sino al método de trabajo del exentrenador del PSV, Feyenoord y Schalke 04, que incorporó nuevos miembros al cuerpo técnico, con los que parte del personal existente no conectó.

El patrocinador principal, Corendon, también influyó en los hechos. Su propietario, Atilay Uslu, apoyó a los jugadores y presionó a la federación para readmitir a Advocaat. Además, al amenazar con retirar el patrocinio tras el Mundial, la tensión en la federación creció.

Ante un plantel dividido, Martina y Rutten concluyeron que la preparación era inviable, por lo que Rutten renunció. Entonces Advocaat se ofreció a regresar si Curaçao lo necesitaba.

El lunes se confirmó que Rutten no viajó a Curaçao para presentar la selección mundialista, mientras la federación gestionaba el regreso de Advocaat.