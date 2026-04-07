دíaz sigue los pasos de Hakimi en la Liga de Campeones

El marroquí Ibrahim Díaz, estrella del Real Madrid, siguió los pasos de su compatriota Achraf Hakimi, actual lateral del Paris Saint-Germain y exjugador del conjunto blanco, en la Liga de Campeones de Europa.

Díaz comenzó el partido de su equipo contra el Bayern Múnich, este martes por la noche en el estadio “Santiago Bernabéu”, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en el banquillo, pero entró como sustituto en el minuto 71 en lugar de Arda Güler.

Según la red francesa “Stats Foot”, Díaz alcanzó su partido número 50 en la Liga de Campeones, y es el segundo jugador marroquí en la historia en llegar a esa cifra después de Hakimi.

Hakimi ha disputado 73 partidos, y podría aumentar su registro si participa mañana miércoles contra el Liverpool en la ida de los cuartos de final.

Mientras que las apariciones de Díaz en el torneo continental fueron con el Real Madrid y el Milan, Hakimi vistió las camisetas del Real Madrid, Inter de Milán, Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain.

Lee también:

Descolocó los planes de Arbeloa... una estrella del Real Madrid se pierde el duelo decisivo contra el Bayern

Thiago Betarch rompe el récord de Raúl... y Neuer iguala a Messi

En vídeo: el choque se enciende temprano... la afición del Bayern toma los alrededores del Bernabéu

Fin de la crisis de Yamal... los chistes apagan el fuego de la discordia en Barcelona

Decisión valiente de Arbeloa... se filtra el plan del Real Madrid contra el Bayern

El acuerdo está hecho... Zidane cumple su sueño tras años de espera