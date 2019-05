El día en el que Harry Kane jugó en México

Harry Kane tiene una conexión significativa en su carrera con . Ahí empezó a dar sus primeros pasos en torneos internacionales a nivel menor cuando participó en la Copa del 2009 junto a las inferiores del Tottenham, actual finalista de la UEFA Champions League.

En ese entonces, el ariete tenía 15 años de edad, jugaba para la Sub 16 y comenzaba a llamar la atención. Junto a los Spurs, conjunto invitado para esa edición, el inglés llegó al tercer lugar del certamen. Incluso convirtió en el duelo de consolación frente al Guadalajara y le anotó al portero Miguel Jiménez, quien forma parte actualmente del plantel del Rebaño Sagrado.

Back in 2009 with @SpursOfficial U18 in Mexico, Guadalajara. Can you guys find me, @HKane @yuriberchiche @andros_townsend @PaulJoseMpoku @JohnJBostock ect? Copa @chivas U18. Great time to remember. pic.twitter.com/3c0iZm1SBN