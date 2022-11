Di María en los Mundiales: partidos, goles y participaciones

El Fideo decidió reescribir su historia Albiceleste luego del fracaso en Rusia, volvió a ser referente y ahora va por la redención definitiva.

Nadie, ni el propio Ángel Di María , hubiera imaginado aquel 30 de junio del 2018 que, cuatro años y medio más tarde, estaría de nuevo en una Copa del Mundo. La derrota ante Francia en los octavos de final del Mundial parecía ponerle punto final a una camada de jugadores que habían perdido tres finales consecutivas y había rozado el papelón en Rusia.

Sin embargo, para el Fideo hay una chance más de redención que fue construyendo lentamente. Parecía borrado de la Selección argentina pero volvió en la Copa América 2019, donde no tuvo un buen desempeño y de nuevo el ciclo se consideraba acabado. Pero no bajó los brazos. Se reinventó en PSG, reclamó su lugar, llegó a la Copa América 2021 y el gol en la final, con el que la Albiceleste cortó 28 años sin títulos, lo devolvió al lugar que su carrera merecía.

El rosarino hoy es subcapitán y pieza clave como socio de Leo Messi. Qatar será su última competencia con el equipo nacional y la oportunidad de cerrar un arco de redención con la gloria máxima.

En GOAL repasamos todos sus números.

SUDÁFRICA 2010

Luego de hacer su debut en la Selección absoluta, en 2008, de la mano de Alfio Basile, y tras completar su tercera, última y mejor temporada en el Benfica (45 partidos, 10 goles, 19 asistencias, dos títulos y un rendimiento superlativo que se tradujo en la transferencia a Real Madrid), el rosarino fue unas de las fijas de Diego Maradona entre los once titulares. Sin embargo, estuvo lejos de mostrar su mejor nivel.

"Me tuve que acostumbrar a un puesto donde nunca juego. Tuve que aprender a defender y creo que no lo pude hacer bien. No me sentí cómodo. Me costó adaptarme a una posición donde no juego. No rendí para nada bien. Estoy disconforme totalmente con mi juego en el Mundial" , aseguró el propio Di María luego de la eliminación de Argentina frente a Alemania en los cuartos de final, partido en el que estuvo desde el arranque al igual que ante Nigeria, Corea del Sur y México, mientras que frente a Grecia, con el equipo ya clasificado, ingresó en el complemento.

BRASIL 2014

En Brasil la historia arrancó distinta para Di María. Alejandro Sabella apostó en la primera ronda por los "cuatro fantásticos" y el Fideo, partido a partido, comenzó a volverse importante para el funcionamiento del equipo. De hecho, convirtió el único gol de la victoria en octavos de final frente a Suiza , cuando restaban sólo cuatro minutos del tiempo suplementario para el final del encuentro.

Ya en los cuartos de final, llegó uno de los peores momentos para el surgido de Rosario Central, cuando en los cuartos de final ante Bélgica se desgarró el muslo derecho, lesión que lo dejó afuera de las semifinales y de la final. A partir de allí, quedó marcado.

RUSIA 2018

En Rusia, que parecía ser su última Copa del Mundo, Angelito no arrancó bien, a tono del equipo, pero llegó la instancia en que más se ha lucido en Mundiales. Los 8vos de final ante Francia comenzaron complicados tras el gol de penal de Griezmann, pero el Fideo se iluminó y casi al cierre del primer tiempo metió un zapatazo imposible para Lloris con el que igualó las acciones. El grito era un desahogo, pero el equipo tuvo un flojo segundo tiempo, perdió 4-3 y su última imagen fue desviando un centro en el minuto 93 que tenía a Fazio como destinatario para lograr un empate agónico.

En total, Di María suma 13 partidos en Copas del Mundo, de los cuales fue titular en 12, completando un total de 972 minutos.